Érkeznek a banki díjkimutatások: nagyon durva költségeket is tartalmazhatnak

Néhány napon belül mindenki megtudhatja, évente akár több tízezer forintot is spórolhatna banki költségein, ha a biztonság és az innovációk mellett, a költségekre is jobban figyelne - állítja a Gránit Bank.

Évente akár több tízezer forintos megtakarítást is elérhet az, aki jobban figyel banki költségeire és a legmegfelelőbb bankszámlát választja. A Gránit Bank megbízásából végzett online piaci felmérés szerint a megkérdezettek 40 százaléka elégedetlen volt számlavezető pénzintézetével az utóbbi 3 évben. A bankváltáson gondolkodók 65 százaléka a banki költségek csökkentése miatt keresne új bankot, számukra jelenthet igazodási pontot a bankok által január 31-ig kiküldendő egységes díjkimutatás.

Jön az egységes díjkimutatás

Január végéig minden banki ügyfél megkapja pénzintézetétől a lakossági folyószámlájára vonatkozó éves díjkimutatást, amely egy kormányrendelet nyomán áttekinthető, egységes formában tartalmazza a 2020-ban kifizetett banki díjait, s lehetőséget ad a banki költségek nyomon követésére, illetve azok más banki ajánlattal való összehasonlítására. A bankszámla-költségek csökkentése ösztönzi elsősorban bankváltásra a pénzintézetek ügyfeleit, ez derült ki a Gránit Bank napokban végzett online felméréséből, amely szerint a válaszadók 65 százaléka cserélné le meglévő bankját a spórolás miatt, emellett a legtöbben a kényelmesebb, innovatívabb bankolási lehetőségeket, közel harmaduk pedig a kedvezőbb hitelkonstrukciókat is megjelölték bankváltási indokként.

A bankváltás a megkérdezettek 56 százalékát érdekelte, főként akkor, ha így megoldhatják a közüzemi díjfizetés átvitelét az új bankjukhoz. A jelenlegi pandémiás helyzetben további kihívást jelent a bankot váltani szándékozók számára, hogy egészséget védő, online számlanyitási megoldást találjanak. A Gránit Bank 2018-ban vezette be a teljeskörű videóbankos számlanyitást és a videós azonosítással befejezhető online számlanyitást, 2020. október közepén pedig - a jogszabályi lehetőség megnyílásával - elindította a teljes értékű lakossági számlanyitást szelfi készítésével.

Egyre több banknál érhető el

Más bankoknál is lehet teljesen online bankszámlát nyitni, az UniCredit néhány napja jelentette be az újítást, az MKB-nál már 2017 óta létezik ilyen lehetőség, a CIB-nél is van, ott az ügyfelek 40 százaléka így nyit számlát, az OTP-nél és a K&H-nál sem kell már a számlanyitás miatt bemenni a bankfiókba.

A Gránit Bank tapasztalata szerint a digitális csatornákon lebonyolítható lakossági számlanyitás iránt jelentősen megnőtt az érdeklődés az utóbbi egy évben: idén januárban az összes lakossági számla közel 80 százalékát nyitották ezeken a csatornákon, szemben az egy évvel ezelőtti hasonló időszak 60 százalékos arányával.