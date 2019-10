Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erős budapesti jelenléttel megy és marad a CEU

Michael Ignatieff, a CEU rektora szerint rettenetes üzenetet küldene a világnak, ha az iskola 25 év után kénytelen lenne teljesen elmenni Budapestről. Míg az amerikai oktatás Bécsbe költözik, addig folytatják a budapesti oktatási tevékenységüket is. Bízik abban, hogy nem lesz mindig egypártrendszer Magyarországon.

Magyarország nem lesz örökké egypártrendszerű állam címmel közölt interjút Michael Ignatieffel az Euractiv. A CEU rektora ebben többek között beszélt arról, hogy bár Bécsbe kellett költöztetniük amerikai diplomákat adó képzéseiket, nem fejezik be budapesti tevékenységüket.

"Erős jelenlétet akarunk Budapesten. Jelenleg úgy folytatjunk a munkánkat, ahogy azt a törvény engedi. Ez egy bonyolult kérdés és most nem tudjuk rá a választ. Ez egy két campuszú egyetem most egy időre, mert Orbán Viktor kiutálta a képzési programjainkat Budapestről" - nyilatkozta a bécsi költözés kapcsán a rektor, aki szerint nem vonják be a lobogójukat, de a törvényekre nincs ráhatásuk.

Azt is elmondta az egyetem vezetője, hogy attól még, hogy Bécsbe kerül a képzés egy része, a küldetésük nem változik meg: még nincs vége a kommunizmustól való eltávolodásnak a keleti blokk országaiban, viszont a társadalom megszabadult azoktól az illúzióitól, amelyek 1991-ben megvoltak az átmenetről. "Lengyelország örökre nem megy autoriter populista irányba, Magyarország nem lesz örökké egypártrendszerű állam. A történelem még nem ért véget." - fogalmazott Ignatieff.

A Nyugat megosztott. Európát és az Egyesült Államokat a biztonsági együttműködés és a közös demokratikus elkötelezettség kötötte össze a totalitárius kommunista ellenséggel szemben. Most viszont gazdasági riválisok - vázolta azt, hogy milyen új kihívások vannak még. A keleti és a nyugati tagállamok kapcsolatáról a magyar példán keresztül beszélt: Magyarország a német ipar egyetlen nagy összeszerelő üzeme, amiből sok jövedelme származik, de Orbán populista és antiliberális, ami nem fér össze mindig a tőke kiszolgálásával.

Ha Európában visszaesés jön, akkor szerinte a magyar középosztály is kiábrándul majd a jelenlegi rendszerből - jósolta a jelenlegi rend végéről.

