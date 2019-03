Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erőteljesen fejleszt a baromfis sikercég Magyarországon

Idén 20 milliárd forintos fejlesztési programot indít a Tranzit-csoport. Az ország egyik legjelentősebb baromfi és víziszárnyas feldolgozó cége a francia résztulajdonossal együtt erősíti a magyar vállalkozást és építi az exportpiacot.

2019. március 16.

A tavaly lezárult 15,5 milliárdos fejlesztési programot követően indén újabb, összesen 20 milliárd forintra tehető beruházást indít a Tranzit-csoport. Az ország egyik legjelentősebb víziszárnyas- és baromfi feldolgozó cége ebből vágóhíd rekonstrukciót, telephely bővítést és takarmánykeverő üzemet létesít - elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben.

Hatmilliárdos nyereség

A Tranzit-csoport - amelyben 2018 őszen 70 százalékos tulajdonrész szerzett a francia LCD csoport - ezen felül a termékpaletta bővítésére és exportpiacok bővítésére fókuszál. A debreceni központú csoport jelenleg csak három saját termékkel van jelen a magyar piacon, míg a franciák 200 saját terméket forgalmaznak - van tehát tere az expanziónak.

A cégcsoport tavaly a piaci hullámverések ellenére is remek évet zárt. Szabó Miklós, a cég alapítója lapunknak elmondta, hogy tavalyi árbevételük 65 milliárd forintra nőt, miközben az eredmény meghaladta a 6 milliárdot. A töretlen fejlődésből egyúttal kiderül az is , hogy a franciák a Tranzit többségi tulajdonrészének megvásárlásával nem piacot vettek - húzza alá Szabó Miklós, aki szerint az LCD szakmai partnersége nagy lehetőségeket rejt a cégcsoport számára.

Kilőttek a lengyelek, lemaradtak a magyarok

A korábban teljesen magyar tulajdonban levő vállalat ugyanis most szakmailag megerősödve, és jelentős tőkeháttérrel tudja fejlesztéseit megvalósítani. Az sem kizárt ugyanakkor, hogy a magyar cég a közelmúltban megvalósult vállalatfelvásárlást követően közép-kelet európai akvizíciókat is végrehajthat. Erre már csak azért is szükség van, mert a nagy magyar baromfis cégek (Master Good, Hungerit, Gallicoop) mérete nem vethető össze a lengyel és legkevésbé a nyugat-európai óriásvállalkozásokkal. Ennek oka roppant egyszerű: a piac teljesítménye és a cégkoncentráció másutt sokkal gyorsabb volt mint nálunk.

A rendszerváltás éveiben Magyarország és Lengyelország megközelítőleg azonos - évi 500-550 ezer tonna baromfit "állított" elő. A magyarországi termelés három évtizedet követően 700-750 ezer tonnára nőtt, miközben a lengyel 3,5 millió tonnára.

Az európai és világpiacon ugyanakkor egyaránt megnőtt az igény a magasan feldolgozott termékek iránt - a magyar szektor ebben sem tudott lépést tartani a versenytársakkal. Szabó Miklós értékelése szerint a Tranzit és az LCD - mindkettő családi tulajdonban levő vállalkozáscsoport - kooperációja kifejezetten előnyös a magyar cégnek. Ennek eredményei már a tavalyi üzleti számokban is megmutatkoztak.

A francia LDC cégcsoport 1968-ban indult három család összefogásával. A társaság évente 400 millió csirkét és 25 millió pulykát vág le, ez a teljes magyarországi termelés közel kétszerese. A cégnek ugyanakkor nincs egyetlen négyzetméter istállóterülete sem, viszont 5500 termelővel állnak kapcsolatban. A 75 üzemben 18 ezer alkalmazottat foglalkoztató LDC éves forgalma 3,6 milliárd euróra rúg.