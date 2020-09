Erre gurulhat a kockatőke

Jövő héten rendezik az ország egyetlen kockázati tőkével foglalkozó szakmai konferenciáját, ahol kiderülhet, hogy időszerű-e a belépés egy adott piacra, sikeres lehet-e a kilépés a nemzetközi vizekre és egyáltalán lehet-e reális a korábban kitűzött hozamelvárás.

A kockázati tőkebefektetők jellemzően nem 1-2 évre tervezik befektetéseiket, a 3-5 éven belül megvalósuló innovációk pedig vélhetően már egy megváltozott helyzetben érik el célpiacukat, ennek a lehetőségeit mutatja be a Venture Capital Summit 2020.

A válság másképp érinti a különböző érettségi fázisban lévő startup-okat: az Európai Bizottság vonatkozó tavaszi elemzése szerint a kis tőkeigényű, most induló vállalkozások túlélési esélyei sokkal jobbak, mint azoké, akik már a növekedés, piacszerzés feladatával küzdenek.

Míg az előbbiek esetében elodázható a csőd, vagy akár kisebb befektetési körökkel is áthidalható a kritikus időszak, az érettebb cégek esetében már nincs olcsó megoldás, a befektetőnek komolyan vissza kell vágni a költségeket, vagy jelentős tőkét kell bevonnia, ellenkező esetben be kell zárni a korábban még sikerre ítélt, kiváló hozammal kecsegtető vállalkozásokat is.

A felmerülő nehézségekről, piacszerzésről, a befektetőkkel való kapcsolattartásról, az eseteleges kézrátételes helyzetekből adódó konfliktusok kezeléséről osztanak meg fontos részleteket tapasztalt iparági szereplők.

