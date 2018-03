Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erzsébet-utalványok: meglepő adatok derültek ki

A nyugdíjasok már 50 milliárdot költhetnek el Erzsébet-utalvánnyal 2017/18-ban. Néhány hónapon belül kétszer kapnak, ami pedig tekintélyes hányada - a Blokkk.com becslései szerint a harmada - lehet az Erzsébet-utalványos piacnak.

A KSH 2016-ig részletes adatokat tett közzé az Erzsébet-utalványok kibocsátásáról és beváltásáról. Ez az adatszolgáltatás 2017-ben megszűnt, mivel a statisztikának információkat nyújtó Erzsébet Utalvány Zrt nem adott már adatokat. Nem véletlenül, hiszen az utalványos piac adózási feltételei megnehezültek 2017-ben, miközben belépett a 100 ezer forintos pénzjuttatás a cafeteria piacra - olvasható a szakportálon.

A 2017-es utalványos cafeteria piacról így csak keveset lehet tudni, annyi azonban sejthető, hogy a 100 ezer forintos pénzjuttatási lehetőséggel éltek a vállalkozások, hiszen olcsóbb, kisebb költséggel jár az utalványadásnál az alkalmazottak részére. Feltehetően az Erzsébet-utalvány juttatás szorult vissza emiatt, bár lehet, hogy a Szép-kártya is vesztett emiatt teret.

Mégis mennyi is az annyi

A 2017-et megelőző időszakról vannak azonban részletes adatok, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a kormány nyugdíjasoknak adott Erzsébet-utalványa sokat visszapumpált a feltételezett piacvesztésből. 2017/18 fordulóján ugyanis kétszer kaphatnak a nyugdíjasok Erzsébet utalványt, aminek piaca együtt 50 milliárdos nagyságrendűre becsülhető. Ez viszont az ismert évek Erzsébet-utalványos piacának a nagyságrendeket tekintve hozzávetőleg harmada, tehát nem kevés.

Nyilván szerepet játszott az Erzsébet-utalványok piacán 2017-ben az is, hogy az állami alkalmazottak körében azért feltételezhetően nem volt olyan nagy nyirbálás a juttatásban.2014-ben és 2015-ben viszonylag állandó irányzatok jellemezték az Erzsébet-utalványok piacát, 140-150 milliárd forint körüli éves kibocsátással és beváltással. 2016-ban volt egy megugrás, negyedével bővült az utalványos piac a kibocsátás oldalán, aminek három oka volt.

Egyrészt a munkaerőhiány miatt tolták a cafeteria juttatásokat is a cégek év közben, másrészt év vége előtt még megszórták a dolgozókat Erzsébet-utalvánnyal, kihasználva az akkor még kedvező szabályozás utolsó pillanatait. És 2016 decemberében elindult a nyugdíjasok utalványpiaca is. Az utalványbeváltás már csak közel ötödével nőtt 2016-ban, amiből látszik, hogy a nyugdíjasok a decemberben kapott utalványok egy jelentős részét csak 2017-ben válthatták be.