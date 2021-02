Európa legnagyobbjai között van a Hortobágyi Halgazdaság

Évente mintegy 1500 tonna halat termel a Hortobágyi Halgazdaság, amely ezzel Európa egyik legnagyobb pontyhaltermelő halászata. Az év legforgalmasabb időszakában a gazdaság napi több tízezer kiló élő és feldolgozott halat szállít a boltokba. A pandémia azonban számukra is némi visszaesést hozott.

A 2800 hektár vízfelületű Hortobágyi Halgazdaság Magyarország legnagyobb, Európa egyik legnagyobb pontytermelő halászata. Az évente termelt mintegy 1500 tonna hal 80 százaléka ponty, mintegy 15 százaléka busa és amur, a többi pedig ragadozó. A 2020-at megelőző évben igen kedvezően alakult a cég forgalma, a pandémia okozta gazdasági válság azonban hatással volt a halászatra is.

A 2020-as adatok még feldolgozás alatt vannak, de az már látszik hogy a december nagyságrendileg 40 százalékát adja az éves forgalomnak. A koronavírus miatti korlátozások azonban éreztették hatásukat. A gasztronómiai szektor megtorpanása és a családi rendezvények elmaradása begyűrűzött. E tényezők miatt a tavalyi forgalom elmaradt a korábbi évek számaitól - mondta lapunknak Kovács Gergely, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. kereskedelmi igazgatója.

Az év utolsó két hónapjára számukra a legforgalmasabb időszak. A cég slágerterméke a ponty, de nagyon népszerű a biotermelésből származó saját tenyésztésű folyami harcsájuk, valamint a növényevő biohalaik, a busa és az amur.

Változnak a piaci tendenciák

A vállalat legfontosabb exportpiaca Románia. A kivitelt vizsgálva jellemzően élő halakat szállítanak szezonális jelleggel a környező országokba, Magyarországon viszont leginkább a feldolgozott termékeik iránt növekszik a kereslet.

A magyar piaci tendencia egyértelműen az, hogy a vásárlók évről évre egyre inkább a konyhakész termékeket keresik. Az élő halak aránya csökken, a tisztított hal forgalma pedig nő. Prognosztizálható a halfogyasztás mértékének folyamatos növekedése is, mi pedig állami tulajdonú vállalatként feladatunknak tekintjük ennek a tendenciának az erősítését a saját marketingünkkel, támogatva az Agrárminisztérium marketingtevékenységeit - mondta a kereskedelmi igazgató.

Megbirkóznak a problémákkal

A szakértő szerint nem okozott különösebb gondot a halgazdaság számára a nyíltvízi halászat betiltása sem. A cég állandó partnerekkel dolgozik évtizedek óta. Kiemelt vevőik a hipermarketek és a diszkontláncok, így stabil a piaci helyzetük, amit közvetlenül nem befolyásolt a természetes vízi halászat végzése vagy tiltása. Annyit érzékeltek csupán a korlátozásokat követően, hogy a korábban természetes vizekből gyakorta kikerülő halfajok ára - például a keszegé - megemelkedett, mivel szűkült a kínálati oldal.

Ezen túl sikeresen megbirkóztak az invazív fajok magyarországi elszaporodásával is. Zárt rendszerű körtöltéses halastavaikon olyan speciális termelési technológiát használnak, melynek nyomán teljes területük mentes ezektől a fajoktól. Szezonálisan azonban ezen halfajokat is keresik az emberek, ezért például az év végi kereslet miatt még vásárolniuk is kellett belőlük, hogy bővítsék a termékpalettájukat.

Egy kis céginfó

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. nettó árbevétel az Opten.hu legfrissebb, 2019-es adatai szerint 1,2 milliárd forint volt, ami több mint 5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A cég adózás előtti eredménye 4,5 millió körül alakult. A foglalkoztatottak létszáma 123 fő volt 2020 novemberében.