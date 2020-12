Európa sípályái állnak, de Eplény kinyitott

A T1-es tanulópálya gyerekek számára történő ingyenes megnyitása után csütörtök óta a 60 centiméter hóréteggel fedett T2-es autópályát is megnyitották a Eplényben, a Balatontól mindössze 20 kilométerre eső település Intersport Síarénájában - írja a Magyar Nemzet. A népszerű osztrák, szlovén és olasz pályák viszont vagy zárva vannak, vagy elérhetetlenek a határzár miatt.

Az eplényi létesítmény üzemeltetői következetesen gondoskodnak arról, hogy a sípályán és a kiszolgáló egységeknél ne alakulhasson ki tömeg, illetve a pályán, továbbá a melegedő helyiségekben tartózkodók tartsák be a védőtávolságot. Járványügyi okokból húsz négyzetméter jut minden látogatóra, a biztonság maximalizálása érdekében extra fertőtlenítő pontokat állítunk fel - tájékoztatta a lapot a sípálya fenntartója.

Jó hír a sportolóknak, hogy nem kell maszkban síelniük: csősálat is viselhetnek. Viszont a sífelvonóknál és azok használata közben is kötelező a símaszk, vagy más, azt helyettesítő arcvédő kellék, és kiváltképp fontos, hogy a szociális helyiségekbe is teljes védőöltözetben lépjenek be a sportolók.

Ausztria meghajolt a német és a francia kormány nyomása alatt, és hivatalosan be fogja tiltani a síelést az idei karácsonyi szezonban a járvány miatt. Szlovéniában az ország egészével együtt ez a sportolási lehetőség sem nyithat meg az embereknek.