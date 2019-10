Ez lehet a Waberer's új neve

Sejtelmes képet posztolt nemrég a Waberer’s facebook oldala, amely lényegében pontot tett a társaság új nevével kapcsolatos találgatásokra - írja a Vezess.hu.

A kép tanúsága szerint az új név a Nexways lesz és nemcsak az elnevezés, hanem az arculathoz tartozó napocska is változik. Változik a szlogen is, az "Optimum solution" helyett a "Your success in motion" lesz látható a félpótkocsik ponyváján - olvasható a portálon.

A korábbi tulajdonos Wáberer György 2016 közepén eladta cégét a Mid Europa Partners kockázati tőkealapkezelő vállalatnak. Egy évvel később úgy nyilatkozott, hogy visszavonja a társaságtól a névhasználati jogot. Ezt 2019 márciusában meg is tette, ám akkor arról tájékoztatták a sajtót, hogy három évig még használhatja az új tulajdonos a Waberer's nevet.