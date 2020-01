Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez lenne a kormány visszautasíthatatlan ajánlata a kórházi adósságrendezésre?

A hét elején elindultak a tárgyalások a legnagyobb kórházi beszállítók és a kormányzati tárgyalócsapat között – tudta meg a Portfolio.hu. A portál szerint a Pénzügyminisztérium vezetésével a kormány képviselői azt "ajánlották fel" a cégeknek, hogy ha lemondanak a tőkekövetelésük 20 százalékáról, akkor azonnal megkapják a fennmaradó 80 százaléknyi összeget.

Gulyás Gergely csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva azt nyilatkozta a legnagyobb kórházi beszállítók és a kormány közötti, folyamatban lévő tárgyalásokról, hogy a beszállítókkal a Pénzügyminisztérium egyesével tárgyal és remélik, hogy számukra nehezen visszautasítható ajánlatot tesz.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az mondta a Portfolio.hu-nak, hogy a Pénzügyminisztériumba a legalább 100 millió forintos lejárt követeléssel rendelkező cégek képviselőit hívták be tárgyalni, a kormányzati csapatot Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár vezeti és a tárgyalóasztalnál ül még a NAV, a Belügyminisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ illetékese is. A cégek képviselőit egyenként 30 perces időkeretben fogadják, a tárgyaláson azonban írásos ajánlatot nem kapnak, egyelőre. A tárgyalássorozat a jövő héten is folytatódik.

A Portfoio.hu szerint a kormány ajánlata az eddigiek alapján az lenne, hogy ha a hitelező lemond a tőkekövetelésének a 20 százalékáról, akkor a fennmaradó 80 százalékot közvetlenül a költségvetésből megkapja. A Pénzügyminisztérium és a kormány ugyanis arra jutott az érintett cégek elmúlt 5 éves pénzügyi helyzetének vizsgálata alapján, hogy a tartozás 20 százalékos elengedése nem okoz számukra problémát.

Csakhogy - mint ahogy ez a portál információi szerint a tárgyalásokon kiderült - ezek a cégek már most is milliárdos nagyságrendben faktoráltatták követeléseiket.

Emellett az is elhangzott a tárgyalásokon a Portfolio.hu információi szerint, hogy a kormány központosított beszerzésre készül az egészségügyben.

Az OSZ főtitkára a portál kérdésére hangsúlyozta, hogy a szövetség álláspontja szerint ezek jogos követelések és mindezek alapján jár a cégeknek a tőketartozás, a késedelmi kamat és a behajtási költségátalány is, az árbevétel 20 százalékáról való lemondást pedig irreálisnak tartotta. Ugyanakkor úgy vélte, hogy a kötelezettségek mögötti számlákat nem nézték át tételesen, ezért az említett 20 százalékos arányt hasra ütésszerű ajánlatnak véli a kormány részéről.

Azzal kapcsolatban viszont nem szeretett volna találgatásokba bocsátkozni, hogy a cégek elfogadják-e a kormány ajánlatát.

Rásky László a pénzügyi portálnak azt is elmondta, hogy információik szerint a tárgyalódelegáció február közepéig le akarja zárni az egyeztetéseket. Ez azt is jelenti, ha marad az eredeti menetrend, akkor március előtt a beszállítók nem számíthatnak kifizetésekre a lejárt tartozások tekintetében.

Ez pedig azért lehet baj, mert a kisebb cégekkel (a 100 millió forint alatti lejárt tartozással rendelkezőkkel) a kormány nem is tárgyal, és egyelőre nem is tervezi, hogy ezeket a kisebb tartozásokat kifzesse. Márpedig ezek jellemzően magyar tulajdonban lévő cégek, amelyek lehet, hogy márciusig tönkre is mennek.

Arra a kérdésre, hogy ez a 20 százalékos elengedés mekkora összeget jelenthet nominálisan, Rásky László elmondta: a kórházi orvostechnikai piac 90-100 milliárd forint értékű éves szinten. Ha ennek a 20 százalékát egészében visszatartja a kormány, akkor a teljes 1300 milliárd forintos gyógyító kasszának kevesebb mint a 2 százalékát fogja meg.