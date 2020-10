Ez teheti ellenállóbbá a kkv-kat a járvány hatásaival szemben

A Vodafone a Deloitte bevonásával tanulmányt készített arra vonatkozóan, hogy a koronavírus-válság milyen hatással volt az európai vállalkozásokra. Az 1200 kis- és középvállalkozás megkérdezésével készült tanulmány rámutatott, hogy a leginkább digitalizált vállalkozások több mint kétszer annyi üzleti lehetőséget tudtak megragadni a pandémia ideje alatt, mint a legkevésbé digitalizáltak.

A Vodafone Csoport a Deloitte bevonásával hat hónappal a világjárvány első hullámát követően 1200 kis- és középvállalkozás megkérdezésével tanulmányt készített arról, hogy a Covid-19-válság milyen hatással volt az európai vállalkozásokra, és arra a kormányok hogyan reagáltak. A tanulmány kifejezetten a digitalizáció hatását és a kkv-k gazdasági fellendülését támogató digitális intézkedéseket vizsgálta - hangsúlyozza a tanulmány.

A Vodafone közleménye kiemeli, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) létfontosságúak a magyar gazdaság működőképességének fenntartásához. A kisvállalkozások a teljes hozzáadott érték 54,1 százalékát adják, valamint a munkavállalók 68,3 százalékát foglalkoztatják, ezáltal az innováció és a munkahelyteremtés szerves részét képezik. A vállalat szerint ezért nagyon fontos, hogy miként tudják a kormányok a leghatékonyabban támogatni a kkv-kat a koronavírus okozta gazdasági kihívások legyőzésében, továbbá a digitális eszközök és megoldások milyen szerepet játszhatnak az üzleti stabilitás és ellenállóképesség fokozásában.

Az 1200 kis-és középvállalkozás bevonásával készült tanulmány rámutatott, hogy a digitalizált kkv-k nagyobb eséllyel találtak új üzleti lehetőségeket a pandémia idején. Sőt, a leginkább digitalizált vállalkozások több mint kétszer annyi lehetőségek tudtak megragadni, mint azok, akik korábban kevesebb erőforrást szántak a technológiai fejlesztésekre.

A digitális szolgáltatások alkalmazásának terén azonban sok kkv számolt be jelentős akadályokról is. A kkv-k a nagyobb vállalkozásokkal összehasonlítva még mindig jóval kisebb valószínűséggel használják ki az új technológiák adta lehetőségeket, annak ellenére, hogy ugyanolyan arányban csatlakoznak az internethez - állapította meg a felmérés.

A kutatás szerint számos oka van annak, hogy a kkv-k akadályokba ütköztek a digitalizáció során:

73 százaléknak gondjai voltak az új technológiák beállításával és bevezetésével, a meglévő technológiákkal és üzleti folyamatokkal történő integrációval, a korábbi rendszerekből való migrálással és a régi technológiák használatának kivezetésével;

51 százalékuk nehézségekbe ütközött a megfelelő technológia vagy a megfelelő szállító kiválasztásakor;

a kkv-k 38 százaléka pedig úgy nyilatkozott, hogy a képzés terén lenne szüksége segítségre.

A Vodafone-nál átfogó digitális szolgáltatásokkal próbálják segíteni a magyarországi kisvállalkozásokat annak érdekében, hogy számukra is lehetővé váljon a digitális átalakulás, amely a hosszú távon is növekedést is biztosíthatja számukra - mondta Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese, aki emellett azt is kiemelte, hogy nem minden kisvállalkozás ismeri fel a digitalizáció fontosságát, így a további gazdasági és társadalmi előnyök megteremtése érdekében továbbra is szükség van a kormányok támogatására a digitális megoldások alkalmazásának felgyorsításában.

A felmérés rámutatott, hogy a kkv-k digitalizálásának megkönnyítése érdekében mind a vidéki, mind pedig az általános nagysebességű hálózati hozzáférést növelni kellene. A kutatás továbbá rámutat, hogy a digitális képességek fejlesztésének támogatása kiemelten fontos: ez a kulcsfontosságú ágazatokat megcélzó proaktívabb programok, valamint - egypontos kiszolgálási modellel - online forrásanyagok és a digitális készségek fejlesztésére irányuló oktatások biztosításával megvalósítható.

A Vodafone közleménye kiemeli, hogy ezek az intézkedések nemcsak abban segítenék az európai országokat, hogy a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő DESI index összpontszámát tekintve javulást tudjanak elérni, hanem a teljeskörű digitalizáció lehetőségét is biztosítanák a kkv-k számára.