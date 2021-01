Ez történt a magyar zálogházakban a vírus kitörése óta

A koronavírus-válság kitörése után némileg megugrott a kereslet záloghitelek iránt, de azt nem érzékelni, hogy a magyarok tömegesen döntenének úgy, hogy pénzügyi problémáikat értéktárgyaik elzálogosításával orvosolják - derült ki a BÁV Zrt. válaszaiból.

Az év elején és a tavaszi hónapokban, majd azt követően a pandémia második hullámában is tapasztalható volt a zálogfiókba érkezők számának növekedése. A BÁV Zálog közel 100 fiók bevonásával készült legutolsó, novemberi ügyfélfelmérése azt mutatta, hogy a válaszadók mintegy 20 százaléka a koronavírus járvány alatt vette igénybe először a zálogfiókok szolgáltatásait. Ezzel együtt azt is egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a tavaszi időszakban több nyugat-európai országban is jellemző elzálogosítási roham Magyarországon nem volt és idén sem számítunk rá - írta lapunk megkeresésére a társaság.

A törtaranyuktól szabadulni igyekvők körében sincs nyoma a rohamnak: a felvásárlások volumene tavaly nem változott 2019-hez képest. A zálogban maradt termékek kényszerértékesítésénél szintén nem volt érezhető változás a korábbi évekhez képest. Mivel az ügyfelek befektetésként, a pénzügyi nehézségek áthidalásának stabil eszközeként is tekintenek arany ékszereikre, ezért igyekeznek a kiváltással elkerülni a kényszerértékesítést, annak érdekében, hogy legközelebb is kezükben legyen a "megoldás". A cég felmérése szerint az ügyfelek harmada korábban beadott ékszerek kiváltása miatt érkezett a fiókokba.

A BÁV Zálognál elmondták: mindent megtesznek azért, hogy a zálogtárgyak ne kerüljenek kényszerértékesítésre, ezért a kölcsön lejáratának napját követő hónap utolsó napjáig türelmi időt biztosítanak, amely alatt az ügyfeleiknek még lehetősége van a kiváltásra.

Pillanatnyi pénzzavar

A társaság kuncsaftjainak csaknem fele kis összegű, 60 ezer forint alatti kölcsönért fordul a zálogfiókhoz. Ezt az összeget jellemzően mindennapi megélhetéseik fedezésére, többek között lakhatással kapcsolatos kiadásokra vagy nem tervezett, hirtelen jött kiadásokra költik. A BÁV Zálognál a legnépszerűbb a 90 napos futamidő, de a 30 és 60 napos futamidejű zálogkölcsönöket is gyakran választják a kliensek.

A zálogtárgyak legnagyobb hányada aranyékszer, kis mértékben, főleg vállalkozókra jellemző a befektetési aranytömb. A műtárgyakra és festményekre kért zálogkölcsön jelenleg ritkább. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a nagy értékű festmények és műtárgyak zálogfedezetként való használatára növekszik az igény, így ebben az évben szélesíteni fogjuk azoknak a fiókoknak a körét, ahol ilyen tárgyakat is be tudunk venni Az utóbbi két évben jelentősen megnőtt a márkás, befektetésre is alkalmas órák elzálogosítása, legfőképpen a vállalkozók körében. Általánosságban elmondható, hogy ezeket a több milliós karórákat az üzleti ötleteik megvalósítására, ezek előfinanszírozására, vagy a megrendelők késedelmes fizetése esetén a költségeik fedezésére használják fel.

A BÁV-nál felhívták a figyelmet, hogy a zálogkölcsönök összege az arany árához trendszerűen igazodik. Az aranyár emelkedő tendenciájának köszönhetően pedig ugyanarra az aranytárgyra ma több kölcsönt vehet fel a tulajdonosa, mint egy évvel korábban.

Hogyan működik? Ha valaki záloghitelt kíván felvenni, akkor a fiókba térve első lépésben felértékelik az ékszerét - jellemzően a törtarany árában. Az BÁV aktuális táblázata szerint a 6 karátos törtarany felvásárlási ára grammonként 3 716 forint, míg a 24 karátos már 14 849 forint/gramm áron forog, e két szélső érték között mozognak az árak. Miután beárazták az értéktárgyat, az ügyfélnek döntenie kell a futamidőről: általában 30, 60 és 90 napos opciók választhatóak. A futamidőtől függően fogják levonni a kezelési költséget az ékszerért felkínált összegből. A kezelési díj jelenleg a BÁV-nál a 30 napos opció esetén 1,756 százalék 60 nap esetén 3,490 százalék, 90 nap esetén pedig 5,202 százalék. Vagyis a díjat százalékarányosan levonják az értéktárgy árából - ennyivel kap kevesebbet kézhez a záloghitel felvevője. Ezen felül kamatot is felszámolnak majd a kölcsönre, ami azonban kisebb kiadás, mint a kezelési díj: egységesen évi 11,7 százalék, amit a futamidővel arányosan kalkulálnak. Ha minden megvan, a kölcsönt a pénztárnál rögtön kifizetik készpénzben.

Ha valaki meg kívánja hosszabbítani záloghitelét, akkor minden futamidőre egységesen 3,95 százaléknyi prolongálási díjat számolnak fel. Amennyiben késünk a visszafizetéssel, akkor érkeznek a büntetőtételek: a kezelési pótdíj a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig 3 százalék, ezt követően pedig 7 naponként további 1,5 százalék. Ezen felül még ki kell csengetni az évi 20,55 százalékos késedelmi kamat időarányos részét is. A ki nem váltott tételek a türelmi idő lejártát követően kényszerértékesítésre kerülnek. A BÁV-nál 40 százalék körüli, de másutt is minimum 35 százalékos a THM, így a zálogkölcsön természetesen nem versenyképes a banki hitelekkel, viszont előnyük azokkal szemben, hogy sokkal gyorsabban igényelhetők és nincs hitelbírálat, nem kell például jövedelemigazolás, kezes, és még a közüzemi számlákat sem kérik.

Sokan akarják a kormány támogatását, de kerülik a bankokat

A BÁV Zálog országos fiókhálózatában már január első napjaiban voltak olyan érdeklődők, akik az otthonfelújítási támogatás kapcsán a költségeket részben zálogkölcsönből szeretnék előfinanszírozni. Ahogy korábban a kormány bejelentette, év elejétől elindítottak egy új támogatási formát a lakásfelújításba kezdők számára. Ennek részeként a gyermeket nevelő ingatlantulajdonosok a munka- és alapanyagköltségeik felét - maximum 3 millió forintot - utólag visszakaphatják.

Ezek alapján várható, hogy a zálogkölcsön az otthonfelújítási támogatás előfinanszírozásában is szerepet kaphat. Többeknek gondot okozhat ugyanis, hogy a maximum 50 százalékos támogatást csak utólag, a munkák kifizetését követően lehet igényelni. Január első felének fiókhálózati tapasztalatai alapján elmondható, hogy akiknek nincs elegendő pénzük a felújításra, és nem akarnak vagy épp nem tudnak banki hitelt igénybe venni, a zálogkölcsön lehetőségével is számolnak a felújítási munkálatok előfinanszírozásában - állapították meg a cégnél.

Leginkább olyan ügyfelek érdeklődtek eddig a fiókokban, akik az utólag visszakapott támogatás összegét nem tudják vagy nem akarják banki hitelből megelőlegezni. Önerőre ugyanis mindenképpen szükség van, hiszen a munka teljes költségét előre ki kell fizetni, és csak a felújítás befejezése után igényelhető a támogatás. A fiókokban arra számítanak, hogy ismét életbe lép a már jól ismert családon belüli segítségnyújtás. Hiszen például a fűtési rendszer vagy a bojler váratlan meghibásodása esetén is gyakran nyúlnak családi vagyontárgyakhoz, jellemzően aranyékszerekhez, amelyeket néhány hónapon belül ki is váltanak.