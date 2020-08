Ezek a cégek lettek Matolcsy programjának a nyertesei

Három hónapja indult el az Magyar Nemzeti Bank válságkezelő csomagjának egyik legfontosabb eszköze, az NHP Hajrá program. A rugalmasan felhasználható termék hamar népszerűvé vált a vállalatok körében, július elejéig már 123 milliárd forintnyi állományra szerződtek le a hitelintézetek.

A Budapest Bank is nagy érdeklődést tapasztal, a 123 milliárdból összesen több mint 19 milliárd forintnyi hitelt közvetített az ügyfelei számára, amelyet a vállalatok jellemzően beruházások megvalósítására fordítanak.

Különösen népszerű a termék az agrárvállalkozók körében, az állomány fele a mezőgazdaságban hasznosul. A feltételek közelmúltban bejelentett módosításai pedig még inkább felpörgethetik a hitelkihelyezést és a forgóeszköz-finanszírozást is.

3 ezer milliárdnál tart a program

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2013-ban indította el a Növekedési Hitelprogramot, amely több ütemben és konstrukcióban hamar az egyik legnépszerűbb korszerűsítést, illetve beruházást finanszírozó eszközzé vált, és eddig 3 000 milliárd forinttal járult hozzá a hazai gazdaság fejlődéséhez. A kiszámítható, rugalmasan felhasználható és kedvező feltételek mellett igényelhető hiteltermékekre soha nem volt még akkora szükség, mint most, hiszen a hazai vállalatok versenyképességének és piaci pozícióinak megtartása elsődleges cél a magyar gazdaság számára.

A Budapest Banknál most a legnépszerűbb a beruházási hitel, amely az agrárberuházásokban jut igazán nagy szerephez, a teljes állomány fele a mezőgazdaságban hasznosul. A feltételek könnyítésének köszönhetően a forgóeszköz hitel is egyre kedveltebb lehet. A bank korábban az NHP FIX termékek kihelyezésében 16 százalékos piaci pozíciót ért el, és az NHP Hajrá esetében is meghatározó szerepet kíván betölteni.