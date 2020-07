Ezek a kölcsönök a biztos befutók, ha lakást akarunk venni?

Hatalmas népszerűségnek örvendenek a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek, okkal: csaknem ugyanannyiba kerülnek a biztonságos kölcsönök, mint a változó kamatozásúak, sőt egyes bankoknál olcsóbbak is, ami példátlan. Ráadásul járványhelyzetben felértékelődik a biztonság szerepe.

Április végén átlépte az ezermilliárd forintot a 2017-ben indult minősített fogyasztóbarát lakáshitelek (MFL) állománya, amelyeket ma már szinte minden nagyobb pénzintézetnél lehet igényelni. A Magyar Nemzeti Bank összesítése szerint ez 79 ezer lakossági ügyfélszerződést jelent, átlagosan havi 40-50 milliárd forint összegben folyósítanak belőle a bankok - azaz tényleg "slágertermékről" van szó.

Nem véletlenül váltak népszerűvé ezek a hitelek: a jegybank által szabályozott kamatozás és díjak, illetve a hosszú kamatperiódus kiszámíthatóvá teszi ezeket a kölcsönöket. Az elmúlt hetekben ugyanakkor érdekes jelenséget tapasztalt a Bank360.hu, amely még inkább az MFL-hitelek felé terelhetik a döntés előtt állókat.

Néhol olcsóbb, mint a változó kamatozású

Míg hüvelykujj-szabályként elmondható, hogy a változó kamatozású, tehát 3, 6 vagy 12 hónapos kamatperiódusú hitelek olcsóbbak, mint a hosszú kamatperiódusú társaik (amilyenek az MFL-kölcsönök is), addig egyes, a Bank360.hu által vizsgált pénzintézeteknél megfordult a helyzet: a fogyasztóbarát hitel biztonságosabb és olcsóbb is, mint a változó kamatozású kölcsön az induló feltételek alapján, de legalábbis csaknem azonos a hitelek árazása. Így elmondható, hogy a biztonságosabb kölcsönért nem feltétlenül kell többet fizetni.

Ahogy a lentebbi táblázaton is látszik, a fogyasztóbarát hitel akár több ezer forinttal is olcsóbb lehet egyes bankoknál, de ha még több ajánlatot szeretnénk megvizsgálni, érdemes a Bank360.hu Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kalkulátorával összehasonlítani a bankok hiteleit.

A lakáshitelek összehasonlításból is látszik: a teljes visszafizetendő összeget tekintve és 20 évre vetítve néhány tízezer forinttal kerül többe a nagyobb biztonság, de vannak olyan bankok, ahol egyenesen olcsóbb a fogyasztóbarát kölcsön, mint a változó kamatozású. Ha az MFL-hitelek mellett a piaci kamatozású kölcsönöket is megvizsgáljuk, a Bank360.hu Lakáshitel Kalkulátorával 3 hónaptól akár 20 évig terjedő kamatperiódussal is lehet hitelt keresni.

Áprilisban a jegybank adatai szerint az állami kamattámogatásos fogyasztóbarát kölcsönt 3,16 százalék, az 5 évig fix kamatút 3,42 százalék, a 10 éves kamatperiódusút 3,95 százalék, a futamidő végéig fix konstrukciót pedig 4,76 százalék átlagos THM-mel folyósították a bankok.

Ebből kiderül: a kölcsön nemcsak lakáscélra alkalmas, hanem a meglévő hitel kiváltására is ideális, hiszen akár úgy cserélheti biztonságosabbra a változó kamatozású hitelét, hogy közben alig nő a havi törlesztési teher.

Verhetetlen előnyök

Nem csak a kamatszintek miatt kedvezőbb egy MFL-hitel a piacihoz képest. Csak az a termék kaphatja meg a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel címet az MNB-től, amelynek:

kamatperiódusa 5, 10, 15 év vagy a futamidő végéig fix, tehát kiszámítható a kamatozása,

bírálata az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 15 munkanapon belül lezárul, majd két munkanapon belül folyósítják is, azaz kisebb az átfutási idő,

a kamatfelára legfeljebb 3,5 százalékponttal haladhatja meg a referenciamutatót. Ilyen korlátozás nincs a piaci kamatozású lakáshiteleknél.

az előtörlesztésnél legfeljebb 1 százalék díj számítható fel, lakástakarékból történő törlesztés esetén pedig díjmentes. A folyósítási díj pedig 0,75 százalék, de legfeljebb 150 ezer forint lehet. A díjak a piaci kamatú hiteleknél az esetek többségében magasabbak, így a fogyasztóbarát hitel ebben is olcsóbb



- összegzi a Bank360.hu.

Nem ugyanazt a kölcsönt adják

Így nagyjából hasonló a helyzet a minősített lakáshiteleknél, mint most a THM-plafonnal szabályozott személyi kölcsönöknél. Ahogy azt a Bank360.hu Személyi Kölcsön Kalkulátorával megnézheti, 2020 végéig mindössze pár száz forint eltérés van a fogyasztási hiteleknél.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleknél viszont 2020 után is megmarad ez a szabályozás. Verseny viszont így is van a bankok között, ami azt jelenti, hogy több százezer forintos eltérések is lehetnek az ajánlatok között. A Bank360.hu összehasonlítása alapján például a 10 éves kamatperiódusú 10 millió forintos, 20 évre felvett hiteleknél nettó 250 ezer forintos jövedelem érkeztetése mellett ekkora is lehet a különbség:

A Bank360.hu Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kalkulátorával a további ajánlatokat is összehasonlíthatja, de ahogy az a fenti táblázaton is látszik, a fogyasztóbarát lakáshitelek közötti különbség akár 300 ezer forintra is rúghat.