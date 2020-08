Ezek a legjobb gyerekülések: megjöttek az teszteredmények - Így érdemes választani közülük

A legbiztonságosabb autós gyerekülés negyedannyiba kerül mint a legdrágább verzió: 124 autós gyerekülést hasonlított össze egy nemzetközi teszt. Az ár ezúttal sem volt garancia a jó eredményre. Iránytű és teszteredmények a Bukszától és a Tudatos Vásárlók Egyesületétől.

A matracok, hűtők és a mikrohullámú sütők után a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) a német ADAC autóklubbal együtt 124, a magyar piacon is kapható autós gyerekülést tesztelt nemzetközi laboratóriumban, a vizsgálatnak persze apropót adott a keddi iskolakezdés is.



A tesztelés során többek között azt nézték, hogy az gyerekülések:

● a frontális vagy oldalirányú ütközésnél mennyire védik a gyerekeket,

● milyen könnyű használni azokat, például egyszerűen betehetőek-e az autóba,

● mennyire kényelmesek,

● és tartalmaznak-e egészségre veszélyes káros anyagot, anyagokat.



A végeredmény (fizetős tartalom) alapján az első három helyezett között ott van egy 60 ezer forintos és egy 120 ezer forintos átlagáron kapható autós gyerekülés is. A legdrágább ülés 240 ezer forintba kerül, a legolcsóbb pedig 14 ezer forintba, ez utóbbi jobb eredményt ért el a teszten összességében mint a második legdrágább, 230 ezer forintos (egyébként már kifutó típusnak számító) versenyző.

Ebből is látható, hogy sok eszköz - például háztartási gép tesztjéhez hasonlóan - az ár a gyerekülések esetében sem jelent garanciát a minőségre, a legjobbra értékelt termék feleannyiba kerül, mint a legrosszabb eredményt produkáló termék. Az összesített eredmény szerint az öt legjobb ülések ára 60 ezer forint és 186 ezer forint között szóródik. volt. Egy 70 ezer forintos ülés viszont a káros vegyi anyagok miatt megbukott a teszten.

Miért kell fizetni a tesztekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt időszakban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy termék árának töredéke, így, akik a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér az családi büdzséjükbe, azoknak érdemes a tesztet megvenniük, megnézniük a vásárlás előtt. A cikkben szereplő autós gyerekülésteszt részletes eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom).

Mikor kell a gyerekülés?

A Totalcar cikke szerint a gyerekülés használata azért kulcsfontosságú, mert valódi védelmet nyújt, hiszen kifejezetten az adott korosztály testfelépítéséhez tervezték. A gyerekbiztonsági rendszerek használata ráadásul kötelező: minden gépkocsiban, sőt a mopedautókban csak így utazhatnak a 150 centiméternél alacsonyabb gyerekek. Vannak kivételek, ezeket a vonatkozó jogszabály tartalmazza. Gyerekbiztonsági rendszer alatt egyébként a babahordozókat, gyereküléseket és ülésmagasítókat kell érteni.

Három évnél fiatalabb gyerek kizárólag gyerekbiztonsági rendszerben szállítható. (Abban az esetben nem szállítható a gyerek, ha az adott gépkocsiba nem lehet beszerelni, behelyezni a gyerekbiztonsági rendszert.) Szintén csak gyerekbiztonsági rendszerben szállítható a gyerek, ha elmúlt 3 éves, de 135 centinél alacsonyabb.

Ezekből adódóan nem kötelező a gyerekülés a 3 éven felüli és 135 cm-nél magasabb gyerekeknek, ha a kocsiba szerelt biztonsági öv megfelel a testméretüknek. Továbbá taxiban, mentőben, rendőrségi járműben vagy olyan autóbuszban utazó gyermekek esetében, amely álló utasokat is szállíthat, illetve az egészségügyi okból mentességet élvező gyerekeknek. A 3 évnél idősebb, 150 centinél magasabb gyerekeknek sem kötelező a gyerekülés. Ha valaki autóval külföldre utazik, akkor az adott országban a gyerekülésekre vonatkozó szabályokat érdemes az Európai Unió által fejlesztett Going abroad nevű, okostelefonra letölthető applikáción keresztül megnézni, amely az adott országban érvényes közlekedési szabályokat, így a sebességhatárokat is tartalmazza.

Az egyik legelismertebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports pedig arra figyelmezteti az érintetteket: az ülések megvásárlása után figyelni kell arra, hogy helyesen legyenek behelyezve az autóba. Sokan ugyanis rosszul teszik be azokat, így a gyerekek veszélybe lesznek egy esetleges karambolnál. A szakértők szerint az is fontos, hogy a tulajdonosok ismerjék a saját autójukat, érdemes a modell gyerekbiztonságról szóló útmutatását elolvasni, letölteni.



Mekkora gyereknek, milyen ülés kell?

A TVE összefoglalója szerint korábban az ECE R44-es szabvány alapján a gyártók a gyerek súlyához képest adták meg, hogy melyik gyerekülés mekkora gyereknek ajánlott. 2013 óta fokozatosan bevezetésre kerülő R129-es szabvány már a gyerek magassága alapján határozza meg a megfelelő méretű ülést. Jelenleg azonban mindkét jelöléssel lehet találkozni, így a gyereküléseket vásárlás előtt mindenképpen érdemes a gyerekkel együtt kipróbálni. Ha pedig a gyerek növekedésével nem akarja valaki olyan gyakran cserélni az ülést, akkor a 2013-ban bevezetett i-size ülések a születéstől nagyjából 4 éves korig, azaz 40-105 cm magasságig használható.

A 0+ kategória maximum 10 kilogrammos gyereknek, nagyjából 1 éves korig használható. Fontos, hogy nekik még olyan ülésre van szükségük, ami menetiránynak háttal rögzíthető. A Tudatos Vásárlók Egyesülete azt tanácsolja, hogy egy méret addig megfelelő, amíg a gyerek feje búbja el nem éri az ülés peremét. Az I kategória (9-18kg) 4 éves korig,a II kategória (15-25 kg) körülbelül 7 éves korig használható, A III kategóriát (25-36kg) 7-12 éves kor között szokták használni, ezek gyakran csak magasítók, háttámla nélkül. Mivel nincs oldalfaluk az ütközéses biztonsági tesztekben gyengén szerepelnek, ezért a szakértők nem javasolják ezt a terméket. Érdemesebb inkább az I/II/III vagy II/III kategóriába tartozó a gyermek növekedéséhez megfelelően állítható - úgynevezett - "együtt növő", háttámlás gyerekülést választani. Mivel a 12 évesek magassága már gyakran meghaladja a 150 centit, így ők már magasító nélkül utazhatnak. Ha viszont a gyerek súlya nagyobb, mint amit a szabvány előír, de alacsonyabb, akkor mindenképp használni kell a gyerekülést.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint ideális esetben kettő gyereküléssel meg lehet oldani a biztonságos közlekedést, ha a szóban forgó - testmérethez állítható - "együtt növő" ülést vásárol valaki. Hátrányuk azonban, hogy eleve nagyobb gyerekekre vannak kialakítva. A gyártók ezért kiegészítő, szűkítő ülést adnak a kisebb gyerekeknek, az ilyen ülések pedig gyakran nehezek és nehezen mozgathatók. A TVE szakértői azt javasolják, ha valaki nem szeretne 2-3 évente új ülést vásárolni, érdemes az újszülöttnek bébihordozót választani és csak 1-1,5 éves kor után váltani egy "együtt növő" ülésre, amit 12 éves korig vagy 150 cm magasság eléréséig lehet használni.