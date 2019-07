Ezek a legveszélyesebb járművek a magyar utakon - itt a lista

Csökkent tavaly a kárgyakoriság a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb). Az a jármű, amelyik karambolozott, viszont nagy kárt csinált. Minél nagyobb egy autó, annál veszélyesebb.

Mindössze három százalékos volt tavaly a kárgyakoriság a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb) - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. 2018-ban már 5 262 291 gépjármű rótta a magyarországi utakat kgfb-vel, 337 ezerrel több, mint 2017 végén, ebből 3,6 millió volt a személygépkocsi, utóbbiak száma egy év alatt 276,5 ezerrel nőtt.

Ritkábban okoznak kárt a sofőrök

A 3 százalékos kárgyakoriság azt jelenti, hogy egy év alatt a járművek 3 százaléka okozott kgfb-s balesetet. Ennél eddig csak egyetlen évben, 2012-ben vezettek balesetmentesebben a sofőrök, akkor 2,88 százalékos volt ez a mutató. A személygépkocsiknál az átlagosnál valamivel rosszabb a kárgyakoriság, tavaly 3,26 százalékos lett, de ez is alacsonyabb a 2017-es 3,52 százalékosnál. A sofőrök vezetési stílusa sokat fejlődhetett, 2004-ben például a személygépkocsik 5,5 százaléka okozott kgfb-s kárt.

Nem csak a személyautóknál, de szinte minden más gépjármű-kategóriában javultak a mutatók. A motorosok különösen sokat fejlődtek, a 2017-es 1,03 százalékról 0,53 százalékosra csökkent náluk a kárgyakoriság. A buszoknál is csökkenést mértek, 13,83 százalékos volt ez a mutatójuk, de a 80 személyesnél nagyobb tömegközlekedési eszközöknél nőtt a kárgyakoriság, a 35 százalékot is meghaladta. A buszoknál csak a trolik veszélyesebbek, ötből kettő okozott balesetet. A tehergépkocsik és a vontatók is hagyományosan sok kárt okoznak, de tavaly ezekben a kategóriákban is csökkent a kárgyakoriság.

Kgfb-s károk Járműkategória Átlagos kárérték (Ft) Kárgyakoriság Személygépkocsi 509 245 3,26% < = 37 kW telj. 601 892 2,24% 38-50 kW telj. 455 819 2,82% 51-70 kW telj. 509 153 3,05% 71-100 kW telj. 504 953 3,50% 101-180 kW telj. 556 170 3,81% > 180 kW telj. 553 542 3,95% Határozott idejű szerződés 457 710 4,87% Motorkerékpár 604 388 0,53% <= 12 kW telj. 303 177 0,29% 13-35 kW telj. 378 371 0,46% 36-70 kW telj. 648 940 0,62% > 70 kW telj. 855 513 0,76% Autóbusz 615 759 13,83% 10-19 férőhely 800 483 3,14% 20-42 férőhely 698 642 5,08% 43-79 férőhely 1 168 762 14,46% > 80 férőhely 419 164 35,43% Határozott idejű szerződés 438 846 14,59% Trolibusz 382 949 38,63% Tehergépkocsi 531 388 5,57% < 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 500 670 5,11% 3,5-12 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 482 559 5,76% > 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 765 420 10,56% Határozott idejű szerződés 469 397 7,62% Vontató 1 460 030 16,99% Pótkocsi, félpótkocsi 861 568 0,12% < 0,75 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 286 207 0,03% 0,75-10 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 360 839 0,05% > 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 1 078 849 0,51% Határozott idejű szerződés 470 900 1,32% Mezőgazdasági vontató 595 034 0,87% Lassú jármű 429 082 0,52% Munkagép 229 133 0,44% Segédmotoros kerékpár 672 464 0,22% Négykerekű segédmotoros kerékpár 421 778 0,87% Határozott, P frsz. 597 636 4,28% Mindösszesen 558 368 3%

Forrás: MNB

Nagyobb értékűek a károk

Csak az egyik szemük örülhet azonban a jól vezető autósoknak. A károkért felelős sofőrök ugyanis egyre nagyobb értékű károkat okoznak. Tavaly az átlagos kárérték megközelítette a 560 ezer forintot, ez 21 százalékkal nagyobb a 2017-esnél. A személyautók által okozott átlagos kárérték 509 ezer forint volt, ez is nőtt 15 százalékkal. Az autósokra igaz, hogy minél nagyobb teljesítményű gépkocsival járnak, annál gyakrabban okoznak.

A 180 kilowattosnál nagyobb járműveknél a kárgyakoriság már megközelíti a 4 százalékot. A legnagyobb károkat viszont nem ők, hanem a jellemzően régi, kis teljesítményű (37 kilowatt alatti) kocsikkal járók okozzák, náluk az átlagos kárérték a 600 ezer forintot is meghaladta. A motorosoknál egyértelmű az összefüggés a járművek mérete és a kárgyakoriság, illetve a kárértékek között. A legkisebb kategóriában csak 0,29 százalékos a mutató, a 70 kilowatt fölötti kategóriában már 0,76 százalék. Az átlagos kár is csaknem háromszor akkora volt ezeknél a nagymotoroknál, mint a kis robogóknál, meghaladta a 855 ezer forintot.

Veszélyesebbek a kisbuszok, mint a nagyobbak



A buszokra igaz, hogy minél nagyobb, annál nagyobb a kárgyakoriság, ami azzal is magyarázható, hogy a 80 férőhelyesnél nagyobb járművel sokat közlekednek, egész nap mennek a városokban vagy a városok között. A tavalyi 35,46 százalékos érték azonban a korábbi évek tükrében kiugróan magas, voltak évek, amikor 20 százalék alatt volt a mutató.

A nagybuszok okozzák azonban értékét tekintve a legkisebb - átlagosan 419 ezer forintos - károkat, vélhetően a nagyvárosi forgalomban húzzák meg valamelyik autót, vagy vesznek részt kisebb ütközésekben. A kisbuszok sokkal veszélyesebbnek tűnnek. Bár a kárgyakoriság a 10-19 férőhelyes kategóriában csak 3,19 százalékos, vagyis a személyautókéhoz hasonló, ezek a járművek átlagosan 800 ezer forintos károkat okoznak. Ennél nagyobb átlagkárokat a 43-79 férőhelyes buszok okoznak csak, ott a kárérték meghaladta tavaly az 1,16 millió forintot. 2017-ben ebben a kategóriában az átlagos kár a 3 millió forintot is megközelítette, ennek főleg a veronai buszbaleset volt az oka.

A trolik törnek-zúznak

A budapesti autósok tudják, a trolibuszok gyakran szűk utcákban, parkoló autók között próbálják átpréselni magukat a XIII. vagy a VI. kerületben. Nem csoda, ha ötből kettő minden évben okoz legalább valamilyen kisebb balesetet. A károk értéke átlagosan 383 ezer forint volt - ez az egyik legalacsonyabb a gépjárművek között.

A legnagyobb veszélyt az utakon azonban továbbra a statisztikák alapkán a kamionok jelentik a többi autósra nézve. A teherautóknál a kárgyakoriság eleve magasabb, mint a személygépkocsiknál, 5,57 százalékos, ezen belül a 12 tonnánál nagyobb össztömegűeknél 10,56 százalékos volt. Ezek a járművek 756 ezer forintos átlagkárt okoznak, másfélszer akkorát, mint a többi teherautó.

Még nagyobb a veszély, ha vontatmányt is visznek magukkal, ezeknél a kárgyakoriság 17 százalék, vagyis minden hatodik kamion okoz saját hibájából valamilyen balesetet, nem is kicsit, hiszen az átlagos kárérték csaknem 1,5 millió forint. A pótkocsiknál is az a jellemző, minél nagyobbak, annál nagyobb a kár, tíz tonna fölött már az egymillió forintot is meghaladja az átlagos kárérték.

