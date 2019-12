Ezekre a változásokra kell készülni a fizetéseknél

Alig szokta meg a lakosság az érintőkártyát, lassan el is felejtheti. Amelyik bank bevezette a mobilos fizetést, annak az ügyfelei azonnal rákaptak. Az azonnali fizetés is sok változást hozhat és a fintech-cégek szolgáltatásai is villámgyorsan terjednek.

Pontosan tíz éve bocsátották ki Magyarországon az első olyan kártyákat, amelyekkel egyetlen érintéssel lehetett fizetni. Az OTP volt az első olyan hitelintézet 2009 őszén, amelynek ügyfelei hozzájuthattak a Mastercard akkor még Paypass elnevezésű technológiájával ellátott kártyáihoz, ma már a fizikailag létező bankkártyák csaknem 90 százaléka rendelkezik ilyen funkcióval.

Az érintőkártya használata kényelmes, kis összegű vásárlásoknál általában elég odatartani a terminálhoz, a PIN kódot sem kell beütni. (Újabban a PSD2 szabályozás miatt az 5 ezer forint alatti vásárlásoknál is előfordulhat, hogy kéri a terminál a PIN kódot, ha a kód nélküli vásárlások száma vagy értéke elér egy bizonyos határt.)

Mindent a telefonba

Egyre többen látják azonban, hogy maga a plasztikkártya idejétmúlttá kezd válni, sok banki ügyfél egyáltalán nem is használ már bankkártyát. A pénzügyi szolgáltatók közül Magyarországon is egyre többen indítanak mobiltelefonos fizetési alkalmazásokat. Az úgynevezett NFC-képes telefonokra lehet telepíteni olyan programokat, amelyekbe beregisztrálhatják az ügyfelek a bankkártyáikat, így a boltokban már magával a telefonnal is képesek fizetni.

Az androidos telefonokra több hazai bank is fejlesztett már ilyen applikációt, az iPhone-használók pedig az Apple Payt használhatják ily módon. Utóbbi funkció különösen sikeres, a hazai tapasztalatok szerint az iPhone-os fizetés nagy népszerűségnek örvend.

A bankok emellett arra is ráébredtek az elmúlt egy-két évben, hogy az innovatív fizetési technológiákat fejlesztő fintech-cégeket sem kell feltétlenül ellenségnek tekinteni, akár együtt is működhetnek velük. Sorra terjednek azok az alkalmazások, amelyeken keresztül ki lehet fizetni bizonyos szolgáltatásokat, ha a felhasználó regisztrálja benne a bankkártyáját. Magyarországon is elérhető több olyan app, amellyel közüzemi számlákat, vagy akár parkolást, autópálya-matricát, mozijegyet vagy interneten rendelt ételt is ki lehet fizetni.

Instant megoldások

Míg az X generáció úgy nőtt fel, hogy elfogadja: a banki műveletek gyakran bonyolultak, az Y és Z generáció már nem így gondolkozik. Nekik olyan megoldások kellenek, amelyek egyszerűek, felhasználóbarátok és biztonságosak. Nem akarnak bankszámlaszámokat megjegyezni, de még telefonszámokat, email-címeket sem, amikor pénzügyi műveleteket végeznek.

Azok a szolgáltatások lehetnek a közeljövő sikertermékei, amelyek ezt az igényt kielégítik. Az egyik ezek közül a Mastercard és a Viber közös fejlesztése, a Moneytou, amely nemrég debütált Magyarországon. A Moneytou-t a világon elsőként a magyar felhasználók próbálhatják ki bankkártyájuk regisztrálásával, ezt követően csupán néhány érintéssel küldhetnek egymásnak pénzt telefonjuk segítségével. A Moneytou a közeljövőben valamennyi magyar felhasználó számára elérhetővé válik, és a tervek szerint további piacokon is bevezetik majd.

Más fejlesztések is napirenden vannak. Egyes fintech-cégek olyan applikációt fejlesztenek, amellyel a közösségi médiafelületeken lévő ismerősöknek lehet pénzt küldeni, az applikációt beágyazták a billentyűzetbe. Több bank is megvásárolt már ilyen szolgáltatást a világban, Magyarországon egyelőre ez még nem elérhető.

Jönnek a neobankok, de vannak aggályok

A hagyományos bankokat ugyan nem lehet még leváltani, de mellettük egyre többen használják a fintech-cégek által alapított neobankokat. Az egyik legismertebb Magyarországon most a Mastercarddal együttműködő Revolut, amely villámtempóban toborozza az új klienseket részben annak is köszönhetően, hogy a belépőknek, illetve azoknak, akik új tagot hoznak pénzt fizet. Honlapjuk szerint már több mint 8 millió felhasználójuk van, mindezt négy év alatt érték el.

A neobankok nagyon gyorsan nőnek, a szabályozás azonban nehezen követi ezeket a fiókhálózatot nem üzemeltető, csak applikációban létező pénzügyi szolgáltatókat. A hagyományos bankoknál az ügyfél biztonságosan használhatja a bankkártyáját, bármilyen probléma esetén, ha nem érkezik meg az internetről rendelt áru, vagy illegálisan megszerezték az ügyfél kártyaadatait, és emiatt kára keletkezik, az anyanyelvén intézheti a panaszát az ügyfélszolgálaton, és a bank megtéríti a költségeit.

A neobankoknál viszont fel kell készülni arra, hogy probléma esetén az ügyintézők nem biztos, hogy napi 24 órában a rendelkezésére állnak, és magyarul valószínűleg nem is tud majd intézkedni az ügyfél. Emellett az is kérdéses lehet, hogy nagyobb visszaélések, károk esetén ezek a kis fintech-cégek elegendő tőkével rendelkeznek-e ahhoz, hogy megtérítsék az összes veszteséget.

A cikk megjelenését a MasterCard támogatta.