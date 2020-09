Ezért idegesítő az internetes vásárlás

Tízből kilenc ember hagyta már abba az internetes vásárlást menet közben. A többség nem érzi megbízhatónak a kereskedőt, vagy technikai problémákba ütközött.

Sokféle fizetési megoldás van a piacon, de kevés olyan, amely a kereskedők érdekeit veszi figyelembe - mondta Mondovics Péter, a Mastercard marketing menedzsere a Portfolio Financial and Corporate IT 2020 konferencián. Magyarországon nagyon sok a kereskedési kosár elhagyása, ennek az okát próbálta meg feltárni a Mastercard.

Az első félévben 35 százalékkal nőtt az e-kereskedelmi szektor, a koronavírus a digitalizációt is jó 3-4 évvel előrelökte. Tízből kilenc ember viszont döntött már úgy, hogy a vásárlás során abbahagyja a fizetést a rossz fizetési élmény miatt, mivel nem bízott abban. Átláthatatlannak, megbízhatatlannak, hibásnak találta az oldalt, nem volt jó a végösszeg például. Ha egy szolgáltatás jó, egyszerű, megbízható, az gyorsan elterjed, ilyen volt például a Revolut.

Frusztráló az online vásárlás

Az emberek 58 százaléka az online vásárlás során frusztráltnak érzi magát, már a fizetés előtt is vannak rossz élményei. A fizetés és az élmény egymással szemben állnak, de vannak olyan szolgáltatások, amelyeket szívesen használ az ügyfél. Az Apple Pay például nagyon sikeres, aki kipróbálja, az később csak azzal fizet. Fontos, hogy a biztonság és a használhatóság ne menjenek egymás rovására. A kereskedőknek kevés hatásuk van a banki rendszerekre, ez nehezítheti a fizetést, a covid-járvány viszont sokat jelentett, felpörgette az online vásárlásokat.

A fizetések sokszor a technikai akadályok miatt szakadnak meg - mondta Komándi Krisztián, a Frontira Strategic Desigh Consultancy tanácsadója. Az ügyfelek egy részét összezavarja, ha többféle fizetési megoldást megadnak. Mások azért hagyják abba a fizetést, mert nem tudnak jó adatokat megadni. Az érzelmi akadályok is gyakran meghiúsítják a vásárlást. A falhasználók szeretik, ha biztonságban vannak az adatai, ha ez az érzet hiányzik, akkor nem vásárol.

Az iparág szereplőinek felelőssége van a többi szereplő iránt is. Ha egy kereskedő oldalán rossz élmény ér egy felhasználót, az lehet, hogy a többi weboldaltól, a teljes online vásárlástól eltántoríthatja a vásárlót. Például egy külföldi vásárlónak lehet, hogy nem lesz ismerős egy magyarországi fizetési szolgáltató oldala, emiatt elbizonytalanodik.

Ezért nem fizetnek végül az emberek

A tranzakciók sikerességét elő is segíthetik különféle tényezők. Vannak, akik például a villamoson szeretnének jegyet venni programokra, de nem vásárolnak. Több szervező panaszkodott, hogy látja, a felhasználók a Facebookon nézegetik az eseményt, vásárolnának jegyet, de végük meggondolják magukat. Kiderül: az emberek nem akarják elővenni a villamoson a bankkártyájukat, mert nem tartják biztonságosnak. A mentett bankkártya erre jó megoldást jelent.

A sikertelen tranzakciók másik oka az volt, hogy a szolgáltatók hónap elején vagy végén akarták leemelni a díjat, amikor már nem volt pénz a számlán. A megoldás az volt, hogy meg kellett beszélni a felhasználóval, melyik nap vegyék le a díjat. A felhasználók 24 százaléka nem szívesen adná meg a fizetési adatait egy közműszolgáltatónak, ezért nem akar ismétlődő fizetést használni. Holott valóságban ezeket az adatokat nem a közműcégnek adja meg az ügyfél, hanem az esetek legnagyobb részében csak a bankjának.