Ezt érdemes tudnia a magyar boltosokról

A magyarországi kereskedelemben dolgozók 70 százaléka nő. Ugyancsak 70 százalékuk rendszeresen vagy alkalmanként szombaton is dolgozik.

Az egészségügyi dolgozók világszerte és Magyarországon is megfeszített munkával igyekezni kezelni a betegeket és megállítani a koronavírus-járvány terjedését. Közben több más ágazat sem áll le, a KSH most a felvásárlási láz miatt megugró keresletet kiszolgáló kiskereskedelmi dolgozóknak mond köszönetet egy összeállítással.

Magyarországon a vásárlókkal közvetlenül 308 ezer kereskedelmi dolgozó áll napi kapcsolatban:

70 százalékuk nő,

72 százalékuk bolti eladó vagy vezető eladó

13 százalékuk kereskedő

8 százalékuk pénztáros

4 százalékuk árufeltöltő

3 százalékuk pedig benzinkúton dolgozik.

A hivatalos adatokból kiderül, hogy a kereskedelemben dolgozók közül tízből heten rendszeresen vagy alkalmanként szombaton is dolgoznak, 39 százalékuk vasárnap is. Az érintettek 34 százaléka esténként, 5 százalékuk pedig éjszakánként is dolgozik esetenként vagy rendszeresen.