Ezt hozza a kormány új adócsomagja

Az Adótanácsadók Egyesülete szerint a kormány adócsomagja számos vállalkozásoknak kedvező vagy kisebb jelentőségű, további finomítást igénylő elemet is tartalmaz. Erre lehet a legjobb példa az, hogy bár nagyon örülünk annak, hogy a döntéshozók meghallgatták évek óta ismételt kérésünket a társasági adóelőlegek év végi kiegészítésére vonatkozóan, de mivel a helyi iparűzési adóra ezt nem terjesztették ki, még mindig nem fogja jelentősen csökkenteni az adminisztrációs terheket - mondta el Zara László, az egyesület elnöke.

Eddig azoknak a naptári évet választó adózóknak, akiknek az előző évre átszámított nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot december 20-áig ki kellett egészíteniük az év közben befizetett társasági, helyi iparűzési adóelőlegüket a várható fizetendő adó összegére. Ha az adózók ezt nem teljesítették legalább 90 százalékig, akkor 10 százalékos mulasztási bírságot kellett fizetniük az elmaradt különbözet után. A társasági és iparűzési adóelőleg kiegészítéshez bevallási kötelezettség is társult.

A kiegészítési kötelezettség azonban bizonytalan becslésen alapult, ezért sokszor számítani kellett a mulasztási bírságra. Ahogy azt az Adótanácsadók Egyesülete évek óta számos beadványában kifejtette, a vállalkozások adminisztrációs terheinek érdemi csökkentését csak a feltöltési kötelezettségek végleges eltörlésétől lehetett várni, ami nemcsak a vállalkozások adminisztrációs terheit csökkentheti, hanem az kedvezően befolyásolhatná a költségvetés tervezhetőségét is. A most benyújtott javaslat részben megoldja ezt a problémát, de az iparűzési adóra vonatkozó módosítás nélkül nem teljes - írta közleményében a szakmai szervezet.

A szocho megtakarítást hoz, de nőnek a bérterhek

A csomag több ponton is hasonlóan felemás hatású lehet. A szociális hozzájárulási adó mértékének a 2 százalékpontos csökkentése 17,5 százalékra július elsejétől például nem új elem, hanem már korábban eldöntött, és meghirdetett módosítás. Az valóban örömteli, hogy ténylegesen megvalósul, és a vállalkozásoknak valóban megtakarítást jelent, de még mindig nem kompenzálja a folyamatosan növekvő bérterheket - írta az egyesület.

A KIVA mértékének 1 százalékpontos csökkentése (13-ról, 12 százalékra) szükségszerű. A szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése miatt a KIVA csak részben őrizheti meg adóelőnyét, amely az eddigi 6,5-ről 5,5 százalékra csökkent.

Egységesíteni kellene a járulékok bevallását, befizetését

Az EVA kivezetésének adminisztrációt csökkentő hatása elhanyagolható, mert egyrészt már nagyon kevés EVA-s vállalkozás volt (mintegy 20 ezer), másrészt érdemi adóadminisztráció-csökkenést csak a KATA-ra áttérőknél jelent.

Ugyanakkor az adórendszer töredezettségének csökkentésére vonatkozó minden kis lépést is örömmel fogadnak a vállalkozások és a szakemberek. Így például jó lenne, ha a járulékokat egy összegben lehetne bevallani és befizetni, melybe a szakképzési járulékot is be kellene építeni - vélik az adótanácsadók.

Lebegtetik a reklámadót

Hasonló véleménye van az egyesületnek a reklámadó 0 százalékos kulcsával kapcsolatban is. Itt is meg kell említeni a döntés mögött érzékelhető külső kényszert, hiszen ezt az adónemet az EU sok szempontból éles kritika alá vonta. Ráadásul nem is szüntetik meg teljesen, a 0 százalékos kulcs valójában csak "lebegteti" a kérdést, és ez egyáltalán nem segíti hosszú távú gazdasági döntések meghozatalát, bár kétségtelen, hogy az érintett vállalkozói kör adóterhét és adminisztrációs kötelezettségét átmenetileg csökkenti.

A szervezet üdvözli a szálláshely-szolgáltatások áfájának 5 százalékra csökkentését a jelenlegi 18 százalékról, de emlékeztet arra, hogy ennek adminisztráció növelő hatása lesz a turizmus fejlesztési hozzájárulás miatt.

Azt, hogy a kormányzat tervezi, hogy támogatja a vállalkozások munkásszállók építési tevékenységét, a részletszabályok nélkül megint csak nem lehet véleményezni, bár az tagadhatatlan, hogy lenne erre igény, és eredményezhetne pozitív változást a munkaerő-mobilitásban. A szervezet szerint várhatóan pozitív hatása lesz a fejlesztési adókedvezmény-korlát csökkentésének is.