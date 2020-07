Ezt terveznék a bankok az adósokkal a moratórium után

A júniusi számok alapján V alakú válságra számít Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke. Az Indexnek adott interjújában a bankár arról is beszélt, hogy szeretné, ha januártól a moratóriumot a bankok önállóan kezelhetnék tovább.

A júniusi számok némi optimizmusra adnak már okot, már elindultunk a remélt V betű felfelé tartó szárán - mondta a Jelasity Radován a portálnak. Csődhullám nincs, és a gazdasági helyzet is sokkal jobb annál, ahogy azt március végén gondolták.

Az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a következő időszakban kulcsfontosságú lesz, mennyire indulnak meg a vállalati befektetések Magyarországon. Idén ugyanis elsősorban ezek pörgethetik a gazdaságot, nem pedig a fogyasztás. A lakossági fogyasztás ugyanis erősebben csökken itthon, mint a bérek. Az emberek óvatosak, nem mernek költeni.

A bankszektor szerencsére erős, és kéz a kézben együttműködve dolgozik a gazdasággal. "Szerintem nincsen ma olyan európai politikus, aki szívesen nevezné magát a bankszektor barátjának. De azt is érdemes megnézni, hogy amikor Magyarországon mindenki segítséget kér, halasztást a meglevő kötelezettségeire, a bankszektor az egyetlen olyan ágazat, amely előre befizetett egy különadót, és még azt is mondta, hogy ez méltányos. Nekünk is az az érdekünk, mint a politikának, hogy a gazdaság jól teljesítsen. Ez egy win-win helyzet" - mondta a bankár.

A bankok maguk döntenék el, kinél hosszabbítsák meg a moratóriumot

Jelasity szerint most az a legfontosabb, hogy a nemzetgazdaság jó állapotba kerüljön, ebben kell először partnerként segíteni. Emellett elindult egy jelentős digitalizációs program, amelyre a járvány rágyorsított. Emellett a bankszektor terheinek enyhítéséért is lobbizni szeretne a a Magyar Bankszövetség. 2020-ban ugyanis 12-féle adót fizetnek a hitelintézetek: van régi és új bankadó, tranzakciós járulék, OBA-, BEVA-, szanálási- és felügyeleti díj, moratórium, illetve a klasszikus adók, szocho, nyereségadó, iparűzési adó, kutatás-fejlesztés. Ezen jó lenne változtatni, mivel a nemzetközi versenyben gyengíti a hazai bankokat. "De a mostani helyzetben vannak ennél fontosabb feladatok" - tette hozzá az elnök.

A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban a bankár elmondta: most az lesz a feladat, hogy mindenkinek elmagyarázzák 2021. január 1. után, hogy mi van a tőkével, a kamattal, a 2020-ban meg nem fizetett kamattal. Minden országban volt valamilyen moratórium, de mindenhol más feltételekkel.

A magyar verzió támogatta talán a legintenzívebben az adósokat, és ez is tart a legtovább. Jelasity abban bízik, januártól a bankok bebizonyíthatják, hogy a saját mechanizmusaikkal is jól támogathatják az ügyfeleket. "Remélem, januártól ezt a kérdést a bankok önállóan kezelhetik, hiszen ők tényleg látják, hogy kinek nem jött meg a bére, kinek van szüksége segítségre" - fogalmazott az interjúban.