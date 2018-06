Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezzel tudott robbantani a Praktiker

Rekordforgalmat ért el a Praktiker 2017-ben. A 2016-os tulajdonosváltás óta magyar kézben lévő barkácsáruház-lánc profitálni tudott a lakáspiaci föllendülésből és jövőbeli tervei is részben az építőipari jelenlét erősítéséhez kapcsolódnak. Az üzletlánc 20 éve van jelen a magyar piacon.

A tavalyi üzleti évben 20 százalékkal, több mint nettó 8,6 milliárd forinttal növelte árbevételét 2016-hoz képest a Praktiker, így rekordforgalmat, nettó 47,8 milliárd forintot bonyolított. Az idén 20 éves, 20 üzletegységből álló hálózat 30,9 százalékról 33,1 százalékra emelte piaci részesedését a nettó 135 milliárd forintosra becsült magyar barkácspiacon - jelentette be Karl-Heinz Keth, a Praktiker Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A korábbi években nehézségekkel küzdő cég 2016-ban már 1,2 milliárd forintnyi nyereséget söpört be, amelyet 2017-ben sikerült 3,3 milliárd forintra feltornászni.

A Praktiker elemzései szerint a rekordforgalom nem csak az átlagvásárlási érték növekedésének köszönhető, hanem jelentős mértékben sikerült az új vásárlók számát is növelni. Emellett a továbbra is emelkedő ingatlanvásárlási és -felújítási kedv szintén nagyban hozzájárult a sikerekhez. A Praktiker tavaly megkezdte áruházai modernizációját - elsőként a kisáruházakkal: új arculattal, egységesen átépített polcrendszerrel és kihelyezési struktúrákkal várják a vásárlókat - részletezte Keth.

A még 2009-ben elindított webshop a teljes árbevételéhez viszonyított forgalmi aránya dinamikusan növekszik évek óta: míg 2014-ben még 1,4 százalék volt a részesedés, 2017-ben már mintegy 6 százalék úgy, hogy az offline forgalom is nagyarányú növekedést könyvelhetett el.

A legnépszerűbb árucikk jelenleg a webshopon - többek között - a csempe, járólap, az ezekhez kapcsolódó kemikáliák, valamint a bútorok (kül- és beltéri, kis- és nagybútorok egyaránt), a szaniter kerámiák, a fürdőszoba bútorok, a fürdőszoba berendezések (zuhanyfülkék, paravánok és egyebek), illetve az ajtók és ablakok. Szezontól függően pedig slágerterméknek számítanak a kályhák, a fűtőberendezések, a klímák, a medencék, illetve a kerti motoros gépek.

A cégvezető online fronton további fejlesztéseket lengetett be: a tervek szerint a webes üzletág egyre inkább önállósodni fog és fokozatosan saját portfólióval fog rendelkezni. A teljes önállóságot ugyanakkor nem egyszerű kivitelezni, hiszen az üzletlánc mintegy 30 ezer terméket értékesít.

Lenne hová terjeszkedni, csak épp...

A következő 20 évben tovább folytatjuk az expanziót és újabb áruházakat tervezünk nyitni Magyarországon, ehhez keressük a potenciális helyszíneket - vázolta a hosszú távú terveket. Keth 2018-ban is további 10 százalék feletti növekedést vár és a szortimentben is változásokat ígér: az építőipari és lakásfelújításhoz kapcsolódó termékek mellett a lakásdekorációs árucikkek is egyre keresettebbek lesznek.

A plázastop-tövény miatt ugyanakkor sok fejtörést okoz az új helyszínel felkutatása: jelenleg a Praktiker kisáruházas, kisformátumú üzletekben gondolkodnak. Korábban Sátoraljaújhelyen és Komáromban nyitottak ilyen jellegű boltokat, ám 2014-ben, az akkoriban még lanyha kereslet miatt ezeket kénytelenek voltak bezárni. Most azonban újra optimista a cég a fogyasztói környezet kapcsán, ezért hosszú hosszú távon még a franchise-koncepció fejlesztését is célul tűzte ki.

A barkácslánc az építőanyag-kiskereskedelemben erősítené pozícióit: ennek bevezető lépése volt, hogy a valamivel több mint másfél éve megnyitott váci úti üzletben az építőanyag-szortimentet kiállító áruházrészt sokkal nagyobbra méretezték, mint az addig működő boltokban és egy speciális kijáratot is létrehoztak, hogy e termékeket gördülékenyen lehessen elszállítani. Emellett a kisebb áruházakban is külön építőanyag centrumot alakítottak ki, nagyobb raktárkészlettel. A cégvezető elárulta azt is, hogy a leendő áruházakban más koncepciót szerint terveznek: az építőanyag-egységek nagyobbak lesznek.

A Praktiker Magyarország több mint 1500 embernek ad munkát. Első áruházát 1998-ban nyitotta meg jelenleg 20 üzletegységet működtet idehaza.