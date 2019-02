Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fapadosok nélkül eltűnnek a turisták Budapestről?

Léket kaphat a budapesti turizmus növekedése, a magyar főváros elveszítheti a legnagyobb konkurenseivel, Béccsel és Prágával szemben megszerzett pozícióját, ha a fapadosokat vidéki repülőtérre száműzik - vélik a Világgazdaság által megkérdezett piaci szereplők.

Tarlós István főpolgármester a múlt héten azt mondta, hogy a légiforgalmi terhelést rövid távon a személyszállító repülőgépek teljes körű éjszakai repülési tilalmával, illetve a zajterhelések hatósági mérésének bevezetésével, hosszabb távon pedig a fapadosok és a teherszállító repülőgépek vidékre irányításával csökkenthetnék.

A Magyar Nemzet szerint három helyszín jöhet szóba az új fapados bázisként: Győr-Pér, Kecskemét és Debrecen. Pér, amely az M1-es mellett helyezkedik el, a fővárostól 96 kilométerre, jelenleg főként az Audi-gyár igényeit szolgálja ki. Ez a reptér a lap szerint csak igen jelentős fejlesztés után lehetne alkalmas a fapadosok által évente szállított 7-8 millió utas ellátására. Kecskeméten éppen most zajlik a repülőtér katonai célúból polgári és katonai felhasználásúvá átalakítása. A repülőtér elhelyezkedése kedvező - jegyzi meg a Magyar Nemzet -, közel fekszik az M5-ös autópályához, távolsága a fővárostól 82 kilométer. Debrecen jelenleg is működő repülőterén ma is bázist tart fenn a Wizz Air, a légikikötő forgalmát idén év végére 700 ezer fő fölé várják. A város Budapestről az M3-M35-ös autópályákon érhető el, távolsága 196 kilométer.

Meglepte Tarlós bejelentése Flesch Tamást, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét, mivel Budapest egyik fő vonzereje a fapados légitársaságokkal lehetséges gyors megközelíthetősége, hogy fél órán belül a városban van a vendég. A dinamikusan növekvő városlátogató turizmus, amely az összforgalomnak legalább a felét adja, éppen ettől kapott nagy lendületet, a jelenlegi közúti és vasúti infrastruktúra ismeretében viszont utópisztikusnak tűnik a fapados repülőjáratok vidékre terelése - írta a Világgazdaság.

Az elnök szerint a plusz 40-50 perces utazás megtizedelheti a Budapestre érkező turisták számát. És a fapados járatokét is - tette hozzá lapunknak Kálmán István, a Magyar Beutaztatók Szövetségének (Mabeusz) alelnöke. Ő is úgy látja, hogy amennyiben 20-30 perc alatt nem jut el a turista a repülőtérről a belvárosba, nem fog ideutazni. A ferihegyi repülőtérről is kell ennyi idő, miközben a többek által emlegetett Kecskemétről nem vezet gyorsvasút a Nyugati pályaudvarra.