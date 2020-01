Fapadossal utazik? Akkor ez a hír érdekelni fogja!

Rövidesen eltűnik a ferihegyi repülőtér bádogvárója, miután elkészült az új utasmóló első üteme, amely a diszkont légitársaságok utasait szolgálja ki - számolt be a Magyar Nemzet.

Hamarosan átadják a forgalomnak az új épületszárny - vagy ahogy a reptéren nevezik: móló - első ütemét, amit a Budapest Airport (BA) Zrt. a diszkontcégek utasainak kiszolgálására építtetett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren - írta a napilap. A cég nem kommentálta a hírt.

Még tavaly szeptemberben derült ki, hogy a korábban tervezett Ferihegy 2C terminál - tehát nem a jelenlegi bádogváros - helyén épül az egyszintes létesítmény, amelyben ülőhely, fűtés-hűtés, mosdó és élelmiszer-vásárlási lehetőség is várja az utasokat, akik a terminál kapuin át a reptéri betonra lépnek majd, ahonnan autóbuszok viszik őket a repülőgépekhez.

A Magyar Nemzet úgy tudjuk, hogy a könnyűszerkezetes létesítmény gépítését három ütemre bontották, és most az elsőt adják át. A második ütemet 2020 közepén, a harmadikat pedig az év végén nyithatják meg.

Az utasmóló (pier) olyan reptéri létesítmény, amelynek a közelében parkolhatnak a repülőgépek. A pierből kinyúló hidakon az utasok közvetlenül, a reptéri beton érintése nélkül szállhatnak ki és be. Ilyen Ferihegy tavaly nyáron átadott B oldali utasmólója is: az utasok mind a hidakon, mind gyalog vagy busszal is elérhetik a gépeket. A most megnyíló móló azonban nem ilyen, mivel egyszintes, az utasok csak a betonra léphetnek a kijáratokon.

Új igazgatósági tagok a Budapest Airportnál A Budapest Airport Zrt. Sir Michael Hodgkinsont, a korábbi angol repülőtér-üzemeltető vállalat, a BAA egykori vezérigazgatóját és Vazil Hudákot, az Európai Beruházási Bank korábbi alelnökét nevezte ki a társaság igazgatóságának tagjaivá.