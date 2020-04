Faramuci helyzet a magyar boltokban

Miközben kormányrendelet írja elő, hogy az élelmiszerboltokban és drogériákban 9:00-től 12:00-ig kizárólag a 65 év felettiek vásárolhatnak. Akad olyan település, amelyek az érintett korosztály tagjainak megtiltotta, hogy elmenjenek vásárolni, bármikor a hétvége során - derül ki a boltláncokat képviselő OKSZ közleményéből. Így az érintett település boltjai 9 és 12 óra között teljesen üresek lesznek.

A kijárási korlátozásról szóló rendelet meghosszabbításáról szóló jogszabályban a kormány lehetőséget adott arra az önkormányzatoknak, hogy saját előírásokat hozzanak a hústévi hosszú hétvégére.

Van olyan város, ahol az önkormányzat megtiltotta a 65 év felettieknek, hogy elmenjenek vásárolni. Miközben a kijárási korlátozásról szóló rendelet szerint az élelmiszerboltokban és drogériákban 9:00-től 12:00-ig kizárólag a 65 évnél idősebbek vásárolnak. Vagyis vannak települések, ahol a kormány mondása szerint vásárolhatnának a 65 évnél idősebbek, az önkormányzat szerint nem.

Többek között erre a faramuci helyzetre hívja fel a figyelmet számos nagy boltláncot (Aldi, Auchan, dm, Lidl, Media Markt, Metro, Mol, Obi, Penny Market, Praktiker, Rossmann, Spar, Tesco) képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség szombaton kiadott közleményében.

A kereskedők minden esetben együttműködésre törekednek az önkormányzatokkal, hiszen a döntések az egyes települések sajátosságainak és járványhelyzetének figyelembevételével az ott élők egészségének védelmére irányulnak. Szükséges ugyanakkor felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy az önkormányzatok egyes döntései a hatályos jogszabályokban lehetővé tett ésszerű és megalapozott szigorítások mellett több településen megnehezíthetik a családok ünnepi bevásárlását a szombati napon az üzletek működését meghatározó helyi és a központi kormányzati előírások összhangjának hiánya miatt. Ez az áruellátás biztonságát is veszélyeztetheti egyes településeken.

Az OKSZ szerint a kereskedők a helyi és a központi előírások ütközése esetén próbálnak a hétvégén is egyeztetni az érintett teklepülések vezetőivel és úgy eljárni, hogy az áruellátás biztonságát, a vásárlókat a lehető legkisebb sérelem érje. "Mindez azért is fontos, mivel az április 10-13-ig tartó négynapos ünnepi időszakban a központi szabályozás szerint eleve kizárólag április 11-én, szombaton lehetnek nyitva az üzletek, a kijárási korlátozásra vonatkozó előírásokkal összhangban. Ekkor a szokásosnál nagyobb forgalomra kell számítani" - áll az OKSZ közleményében.

Mit csinálhatnak az önkormányzatok és mit nem?

Április 11-én szombaton a központi előírások szerint csak az alapvető árucikkeket és a munkavégzéshez szükséges termékeket árusító üzletek lehetnek nyitva. Az élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak, benzinkutak a szokásos nyitvatartási idejük szerint, ugyanakkor a dohányboltok, állateledelboltok, munkaeszközöket árusító boltok legfeljebb 15:00 óráig tarthatnak nyitva.

Nem változott az az előírás, hogy a 65 éven felüliek kizárólag 9:00-12:00 óra között vásárolhatnak az alapvető létfontosságú cikkeket árusító üzletekben (élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban), kivéve a piacokat, A piacok nyitvatartásáról április 10-től a helyi önkormányzatok döntenek, arról is ezen belül, hogy a 65 éven felüliek mikor vásárolhatnak ott.

Több település megtiltotta helyi rendeletében az élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak, dohányboltok és a benzinkutak kivételével más üzletek nyitva tartását a teljes négynapos ünnepi időszakban, miközben ezek nagyobb része a munkaszüneti napokon nem is nyithat ki. Így ezek a döntések döntő részben a munkavégzéshez, például meghibásodások javításához szükséges eszközöket, alkatrészeket árusító műszaki, építőanyag vagy más alkatrészeket, valamint egyes mezőgazdasági cikkeket, továbbá az állateledelt kínáló üzleteket érinti most szombaton.

A vásárlók mellett az üzemeltetők is munkaszüneti napon, április 10-én értesültek a települések döntéséről és a kereskedőknek érdemi egyeztetésre nem adódott lehetőségük. Az önkormányzatok egyébként a kijárási korlátozásra vonatkozó kormányrendelet alapján a település lakói számára otthonaik elhagyásának feltételeit ugyan szigoríthatják, de közvetlenül a nyitva tartást nem korlátozhatják, az már más joganyaghoz kapcsolódik. (A kijárási korlátozásra vonatkozó kormányrendelet is csak a lakóhely, tartózkodási hely elhagyását megengedő célokat sorolja fel.)

Éttermek csak elvitelre

Az OKSZ közleménye szerint egyes önkormányzatok az üzletek dolgozóinak írják elő védőeszközök, arcvédő maszk és gumikesztyű használatát. Ezt központi előírás jelenleg nem teszi kötelezővé, így ez a helyi előírás ezekben az esetekben a legjobb szándék ellenére sem kérhető számon az üzlet üzemeltetőjétől. Ezeknek a védőeszközöknek a beszerzése egyébként akadályokba is ütközik, ezért ebben a kérdésben az egészségügyi intézmények ellátása köti le döntő részben a beszerzési lehetőségek kereteit.

Önkormányzati döntés irányul továbbá például az üzletben tartózkodó vásárlók számának korlátozására is. A gyógyszertárak kivételével ilyen irányú központi előírás jelenleg nincs érvényben, az üzletek működése ezen a területen csak a kereskedő önkéntes vállalásával, vagy ajánlással terelhető. Több önkormányzat ajánlás formájában tett közzé az üzletek működését is érintő felhívásokat lakósaik egészségének védelmében. Ezekben a kereskedelmi vállalkozások a lehetséges mértékig együttműködésre törekednek, a rendelkezésükre álló erőforrások, eszközök erejéig.

A vendéglátóhelyeknek munkaszüneti napokon is zárva kell lenniük, csak elvitelre szolgálhatnak ki. A munkaszüneti napokon a benzinkutak nyitva lehetnek. Az ügyeletes gyógyszertárak a szokásos gyakorlat szerint működhetnek. Azok a kereskedők, akik nem foglakoztatnak alkalmazottat, kizárólag a kijárási korlátozásra vonatkozó rendeletben meghatározott esetekben tarthatnak nyitva (például nonstop kis élelmiszerüzletek), a helyi önkormányzatoknak a központi szabályozással összhangban hozott döntéseit is figyelembe véve. Élelmiszerbolt pályaudvarokon is nyitva lehet.