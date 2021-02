Még nem adott el lélegeztetőt a külügy

Nem adott el egy lélegeztetőgépet sem a Külgazdasági és Külügyminisztérium - derül ki a tárca válaszából, amelyet a Transparency International Magyarország (TI) közérdekű adatigénylésére adott. Azt is közölték, hogy Favipiravir hatóanyagú tablettákat 1,8 milliárd forintért vásároltak.

A Külügyminisztérium a koronavírus-járvány első hullámában több mint 16 ezer lélegeztető-gépet szerzett be, de ezek nagy részét nem használják, ezért felmerült, hogy külföldön értékesítik ezeket. Az eladásokkal kapcsolatban most a minisztérium azt válaszolta a TI-nek, hogy "a tárgyalások jelenleg is zajlanak, e tárgykörben közérdekű adat nem keletkezett" - írja a hvg.hu.

A külügy azt is közölte a TI-vel, hogy a korábban beszerzett 4,8 millió Favipiravir hatóanyagú tablettából 2,8 millió darab érkezett Kínából és 2 millió Japánból. A gyógyszer a koronavírus-betegek gyógyulását segíti, enyhíti a tüneteket. A gyógyszereket két cégtől, a kínai Zhejiang Hisun Pharmaceutical nevű társaságtól (1,1 milliárd forintért), valamint a japán FUJIFILM Toyama Chemical nevű társaságtól (655 millió forintért) vették meg, a vásárlásban a Pekingi és a Tokiói Nagykövetség is részt vett - írja a lap a TI-re hivatkozva.