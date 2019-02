Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fejlesztik a vasúti tájékoztatási rendszert - elsőként a Déliben

A Déli pályaudvaron a jelenlegi vizuális utastájékoztató rendszer kiegészült három nagy méretű, ipari üzemre alkalmas, vandálbiztos LCD-monitorral - adta hírül a MÁV.

A monitorok jelenleg tesztüzemben működnek, az induló vonatok összesítő kijelzését jelenítik meg, de február 26-tól már a váratlan vasúti eseményekről szóló tájékoztatók kijelzésére is alkalmasak lesznek.

Az új kijelzőkön áttekinthetőbben jelennek meg az információk a menetrendi változásokról és az egyes események miatti hosszabb menetidőkről. Normál üzemben, alapbeállításként a monitorok a vonatok indulási idejét és vágányát mutatják.

Várhatóan 2-3 hónapon belül ugyanilyen utastájékoztatási monitorokat telepítenek a Nyugati pályaudvarra, Zugló és Kőbánya alsó megállóhelyekre - írja a MÁV.

Később a Keleti pályaudvaron lévő nagy utastájékoztató táblákat is cserélik színes LED-falakra. A vasúttársaság Szolnok, Vecsés, Monor és Pilis állomásokon is fejleszti az utastájékoztatási rendszert, és utasinformációs pontok kialakítására is számítani lehet.