Felfestettek pár biciklijelet, ennyiből letudták a 100 milliós bringaútépítést

Alig egy-két helyen javították ki az aszfalt hibáit, hogy aztán felfessék a kerékpársávot a kátyús útszélre Balinkán.

Balinka tavaly nyert el egy 100 millió forintos támogatást fenntartható települési közlekedésfejlesztésre, ami közútépítés, új lámpák, és forgalomcsillapítás mellett Balinka kerékpárosbarát településsé formálását is tartalmazta, konkrétan Balinka és a Gaja-völgyi táborok összekötését kerékpáros nyommal 1400 méter hosszon - írja az Index, melynek egy olvasója küldött fotókat arról, hogyan történt meg a településen a kerékpárút-fejlesztés.

A közeli kempingből és odafelé festettek föl keréknyomot, a régen és most is gyalázatos állapotban lévő útra - összegezte az Index forrása a felújítást a fejér megyei településen, melyhez tartoztak olyan fejlesztések is, mint hogy az önkormányzat épülete előtt kicserélték az aszfaltot. A portál cikkében képeket is közöl a beruházásról.

Hasonlóan "gazdaságos" bringás fejlesztést produkáltak a Balatoni Bringakörnél is: ott egy-két utcában, ahol átmegy a szakasz aszfaltoztak, de a kifejezetten kerékpáros részeken maradtak a kátyús, hibás részek.