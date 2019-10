Felhizlalták a nyugdíjvagyont: mutatós számok érkeztek

Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák. Az alapok több mint negyedénél 10 százalék fölött van a hozam, és a többi portfólió is jól teljesített. A szuperkötvény elbújhat mögöttük.

Az idei év eddig kiválóan alakult a nyugdíjpénztáraknál, a portfóliók többsége megverte az inflációt, sőt a szuperkötvényt is. Azok az alapok, amelyek akár minimális hozamot is vállaltak időarányosan reálhozamot értek el, sőt még a klasszikus alapok közül is többnek sikerült ez a bravúr.

Nagyobb kockázat, nagyobb hozam

A legjobban azok a portfóliók teljesítettek, amelyek komolyabb részvénypiaci befektetésekkel rendelkeztek. A jó teljesítmények hátterében a kiválóan teljesítő tőzsdék - a New York-i S&P 500 index például 3 ezer pont fölé került a nyáron - mellett a forint gyengülése is szerepet játszhatott, hiszen a fejlett piaci részvénybefektetések forintban számolva így még többet érnek.

Az OTP dinamikus alapját legalább 90 százalékban a részvénypiacokon fektetik be, ez kilenc hónap alatt 16,72 százalékos hozamot hozott az idén öngondoskodóknak, de rajta kívül még kilenc olyan alap van, amelyik két számjegyű hozamot ér el január óta. A legalább 40 százalékban részvény jellegű befektetési alapokat tartó növekedési portfóliók egy-két kivételtől eltekintve mind 10-15 százalék között állnak, és kiemelkedő teljesítményt ért el az Aegon korábban klímaváltozás, most pedig Megatrend néven futó portfóliója is.

Önkéntes nyugdíjpénztárak idei hozama Pénztár Portfólió Hozam 2019. jan. - szept. OTP Dinamikus 16,72% Allianz Kockázatvállaló 14,32% Aegon Klímaváltozás/Megatrend 13,30% OTP Növekedési 11,94% Aranykor Lendület 11,57% Aegon Növekedési 11,33% Budapest Aktív 11,28% Allianz Növekedési 10,87% Erste Lendület 10,21% Pannónia Növekedési 10,15% OTP Kiegyensúlyozott 9,56% MKB Növekedési 9,32% Aranykor Egyensúly 8,74% Honvéd Növekedési 8,74% Aegon Kiegyensúlyozott 8,22% Honvéd Kiegyensúlyozott 7,26% Erste Bázis 6,70% Allianz Kiegyensúlyozott 6,68% Aranykor Harmónia 6,60% MKB Kiegyensúlyozott 6,45% OTP Óvatos 6,10% Honvég Klasszikus 5,90% Pannónia Kiegyensúlyozott 5,61% Aegon Szakértői abszolút hozam 5,11% Aranykor Csendélet 4,10% Erste Kiszámítható 3,80% Aegon Klasszikus 3,63% OTP Klasszikus 3,38% Erste Szolgáltatási 2,89% Budapest Bebiztosító 2,29% MKB Klasszikus 1,72% Pannónia Klasszikus 1,47% Allianz Klasszikus 1,32% Pannónia Szolgáltatási 1,24% Allianz Szolgáltatási 1,10% OTP Kockázatkerülő 0,73% MKB Kiszámítható 0,59% Honvéd Pénzpiaci 0,04%

Forrás: MNB, Napi.hu-gyűjtés



Az önkéntes kasszák legkockázatosabb portfólióiban kevesen tartják a pénzüket. A tagság döntő része a mai napig úgynevezett kiegyensúlyozott portfólióban van, vagyis olyan alapot választott, amelynek részvényhányada jellemzően 25-40 százalék közé esik, a többi többnyire állampapírokban van.

A hazai állampapírpiac is remek kilenc hónapon van túl, és bár az elmúlt másfél hónapban valamelyest emelkedtek a hozamok, összességében véve a rövid és hosszú kötvényeken is pozitív hozamot értek el az alapkezelők. Ennek köszönhetően a kiegyensúlyozott alapok árfolyama is szépen alakult, 5,6-9,6 százalékot nőtt három negyedév alatt. A kategória legjobbja az OTP-s kiegyensúlyozott alap lett, ami azért is jó hír, mert ez a legnagyobb hazai nyugdíjpénztári portfólió. A szintén méretes MKB-s kiegyensúlyozott alap is 9 százalék fölött van az év eleje óta, az Aegon és az Aranykor közepesen kockázatos alapjai pedig bőven 8 százalék fölött járnak.

Lemaradó klasszikusok

Aki nem mert kockáztatni, és klasszikus vagy pénzpiaci alapban tartotta az idén a nyugdíjcélú megtakarítását, általában rosszabbul járt, mint a többiek. Ez a tavalyi évet leszámítva, az elmúlt évek többségében így volt. A klasszikus alapok árfolyama is pluszban van persze az idén, sőt van olyan alap, amelyik impozáns hozamot ért el. Az OTP óvatos alapja, amely kockázatosságban valahol a klasszikus és a kiegyensúlyozott között áll félúton, 6,1 százalékot szedett magára, a Honvéd klasszikus alapjának árfolyama pedig 5,9 százalékot emelkedett kilenc hónap alatt.

A klasszikus alapokban 10 százaléknál nem szokott magasabb lenni a részvények aránya, de valamelyes kockázatot azért vállaknak. A hagyományos értelemben vett klasszikus alapok árfolyama 1,3 százalék fölött volt az idén. Ennél gyengébben csak a pénzpiaci alapok teljesítettek, amelyek jóformán semmilyen kockázatot nem vállalnak, de minimális mértékben ezek is pluszban maradtak.

A magánkasszák is hasítanak

Jól alakult az idei év a magánnyugdíjpénztárak számára is. A négy pénztár megmaradt 55 ezres tagsága elégedett lehet, hiszen a legnagyobb, növekedési alapok teljesítménye egy kivételével 10 százalék fölött volt. A kivétel a legnagyobb pénztár, a Horizont volt, amelynek legkockázatosabb portfóliója 8,61 százalékot emelkedett az év elejétől.

Magánnyugdíjpénztárak idei hozama Pénztár Portfólió Hozam jan. - szept. Budapest Klasszikus 2,64% Budapest Kiegyensúlyozott 8,24% Budapest Növekedési 10,04% Horizont Klasszikus 2,60% Horizont Kiegyensúlyozott 7,78% Horizont Növekedési 8,61% MKB Klasszikus 1,74% MKB Kiegyensúlyozott 6,34% MKB Növekedési 10,10% Szövetség Klasszikus 0,35% Szövetség Kiegyensúlyozott 8,45% Szövetség Növekedési 10,41%

Forrás: MNB, Napi.hu-gyűjtés

A kiegyensúlyozott alapok 6,34-8,45 százalék között emelkedtek eddig a klasszikusok pedig kilenc hónap alatt 0,35-2,64 százalékos hozamot értek el. A magánkasszáknál különösen fontos, hogy az infláció fölötti hozamot érjék el, hiszen ha egy tagjuk úgy határoz, visszalép az állami nyugdíjrendszerbe, a megtakarításából az infláció fölötti hozamrészt megtarthatja. Egy átlagos pénztártagnál ez jelenleg már milliós nagyságrendű összegre tehető. A pénztárak 2011-es államosítása idején még csupán 70 ezer forint körüli reálhozamot tudott felvenni egy átlagos tag.