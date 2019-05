Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Feljelentést tettek a csődölő banktól elforduló Matolcsy-fiúk ellen

A jegybank december közepén küldött felügyelőbiztos az NHB Bankhoz, amely nem sokkal később be is csődölt. Egy héttel a folyamat indulása előtt Matolcsy Ádám és Matolcsy Máté elvitték a számlájukat. Most feljelentést tettek az ügyben.

Március közepén hozta nyilvánosságra határozatát a Matolcsy György vezette MNB, hogy visszavonja az NHB Bank tevékenységi engedélyét és elrendelte a végelszámolást. Akkor azzal indokolták a lépést, hogy nem sikerült megfelelően, tartósan orvosolnia likviditási válsághelyzetét, amely miatt még decemberben felügyelő biztost küldtek a Szemerey Tamás - a jegybank elnök unokatestvérének érdekeltségébe tartozó - bankba. A tavalyi lépés miatt több betétesnek beragadt a pénze az NHB-ba.

Viszont a Szemereyvel is rokon Matolcsy Ádám és György még egy héttel az MNB fellépése előtt elvitte a számláit a Gránit Bankba. Érvelésük szerint azért, mert jobb ajánlatot kaptak. A 24.hu pedig most arról ír, hogy Tényi István az ügyben az ügyészséghez fordult. Közölte, azt kérte a vádhatóságtól, hogy a tényállás tisztázása érdekében rendeljen el feljelentés-kiegészítést, vizsgálja ki az ügyet, szükség esetén indítson nyomozást.