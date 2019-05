Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felpörgött a hitelezés - a kormány is tehet róla

Az Erste nyeresége 15 százalékkal nőtt, a bank költséghatékonysága is javult. A cégek és a lakosság is sorban áll a hitelért. A lakossági hitelállomány növekedése az idén a babaváró támogatásnak is köszönhető majd.

Kiváló első negyedéven van túl az Erste Bank Hungary - mondta a bank eredményeit ismertető sajtótájékoztatón Jelasity Radován elnök-vezérigazgató (képünkön). A működési bevételek 9 százalékkal, az adózás előtti eredmény 15 százalékkal nőtt 9,5 milliárd forintra. A növekedés úgy következett be, hogy a céltartalékok visszaírása csökkent tavalyhoz képest. Az anyacég is jól teljesített.

A hitel/betét arány 70,3 százalékon áll most, ami magasabb a korábbinál. A nem teljesítő hitelek aránya is csökken, a 3,4 százalékos ráta a legjobbak között van az országban - mondta Jelasity Radován. A költséghatékonyság is javult, a költség/bevétel arány 53,7 százalékosra csökkent a tavaly márciusi 54,6 százalékról, és Jelasity szerint az év végére 50 százalék alá süllyedhet a ráta.

Két számjegyű növekedés a hitelpiacon

Az idén a tavalyinál nagyobb növekedés várható a lakossági hitelpiacon - mondta Harmati László vezérigazgató-helyettese. A fogyasztási hitelek piaca gyorsabban nőhet, a jelzáloghiteleknél 10 százalék fölötti, a fogyasztási kölcsönöknél 15 százaléknál nagyobb bővülés várható részben a babaváró támogatás miatt is. A hitelkártyapiacról is jó hírek jöttek, az új eladott hitelkártyák száma nőtt.

A lakossági ügyfélvagyon 12 százalékkal 2700 milliárd forintra nőtt, ennek a 60 százaléka befektetés volt, a többi bankbetét. A digitális platformok használata egyre népszerűbb, az okostelefonos alkalmazást használók száma csaknem 20 százalékkal nőtt három hónap alatt.

Gyorsan nő a vállalati állomány

Az Ersténél 610 milliárd forint a vállalati hitelállomány, ebből csupán 4 milliárd forint a nem teljesítő - mondta Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője. A kis- és középvállalati (kkv) hitelállomány 27, a nagyvállalati pedig 15 százalékkal nőtt, a kereskedelmi célú ingatlanhitelek volumene 32 százalékkal bővült.

Jelenleg 6300 vállalati ügyfele van a banknak, főleg a kkv-k keresik fel a pénzintézetet. Továbbra is ez az üzletág marad a bank fókuszában, amely a legtöbb jövedelmet termeli, és a leggyorsabban nő. Az év végére 690 milliárd forintos teljes vállalati hitelállományt szeretne az Erste, és 8-10 százalékos piaci részesedés a cél a vállalati hitelpiacon.

