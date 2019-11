Felszámolás alá került a közbeszerzési sikercég

Egykor olyan presztízsprojekteket nyert el állami cégektől és önkormányzatoktól a Penta Industry Kft., mint a Bibó Szakkollégium bővítése, vagy a kisvárdai stadion építése, most mégis felszámolási eljárás indult ellene.

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adós felszámolását elrendelte - jelent meg a november 8-i Cégközlönyben.

A cég korábban sikeresen versenyzett közbeszerzéseken: az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) a Budapest XI. kerületében lévő Bibó István Szakkollégiumot bővíthették volna ki a vizes vébére 405 millió forintért, de az Opus által 50 százalékban birtokolt Euro Generál Építő és Szolgáltató Zrt. a közösen elnyert egy közel 1,5 milliárd forintos közbeszerzést egy tokaji borüzem építésére. Valamint az építőipari társaság kezdhetett bele a Kisvárda focicsapatának új stadionjának építésébe is.

A cég a 2018-as beszámolóit még nem adta le, de 2017-ben közel 11,5 milliárd forintos árbevétel mellett 476,3 millió forintot profitot termelt. Az előtte években is folyamatosan nőtt a forgalma: míg 2013-ban csak 1,72, addigra ez 2015-ben már 4,65 milliárd forintra nőtt, 2016-ban pedig már meghaladta az 5,5 milliárd forintot - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

Igaz, a társaság kötelezettségei is hasonló mértékben nőttek: 2017-ben már 5,1 milliárd forintra rúgtak, miközben 2015-ben csak 1,5 milliárdot tettek ki a tételek. De a megrendelők között is van panaszos: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) a Fidesz bölcsőjeként is emlegetett Bibó kollégium miatt perelte be a társaságot, mert garanciális javításokat és a használatba vételi engedélyek rendezését kérték, de vita támadt a felek között.

A Penta Industry Kft-t korábban az egykori fejlesztési miniszterhez, Seszták Miklóshoz közelálló társaságként jellemezték a sajtóban. Míg az Index korábbi, tavaly novemberi cikkében már arról írt, hogy tartoztak több alvállalkozóiknak.

A cégközlöny szerint a bíróság által kirendelt felszámoló az Asset Insolvency Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft.