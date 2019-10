Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felszámolják a fideszes képviselőhöz köthető hírhedt céget

Ugyan Szatmáry Kristóf tavaly év végén kiszállt a híressé vált zöldséges cégéből, az maradt családi tulajdonban. Szatmáry kiszállása után az édesanyja vitte tovább a boltot, aki nyáron a társaság végelszámolása mellett döntött - írja az Mfor.hu.

A kormányzati feladatokat ellátó Szatmáry Kristóf családi érdekeltségei főként a 24.hu-nak köszönhetően került be a hírekbe, amikor a portál munkatársa vásárlásokkal igyekezett bizonyítani a nyugtaadás elmaradását. Ebben a Szatmáry Kft. és a Szatmáry-Hungary Kft. volt érintett. A Fidesz országgyűlési képviselője mindkét társaságban tulajdonos volt, ám az elmúlt egy évben kiszállt a társaságokból, azok az édesanyja tulajdonában maradtak.

Júniusban a képviselő édesanyja Szatmáry-Jähl Angéla, a cég tulajdonosa és ügyvezetője a Kft. megszüntetése mellett döntött. Az Opten adatai szerint 2019. június elsején a cég végelszámolása indult el, melyet június 18-án jegyzett be a cégbíróság. Az egyéb élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég végelszámolójának saját magát jegyezte be - olvasható a portálon.

Az egyik problémával érintett társaságot időközben át is nevezték. Tavaly májustól a Szatmáry-Hungary Kft. JÁFET Kft. néven működött tovább - egészen idén nyárig. A JÁFET Kft. egyébként a mai napig nem nyújtotta be a 2018-as évről szóló éves beszámolót, így nem tudni, folytatott-e érdemi tevékenységet.

Bár Szatmáry Kristóf kiszállt a zöldséges cégeiből tavaly decemberben egy új társaságba szállt be, a PRIMO Kft.-be, amelynek főtevékenysége a divat,- formatervezés. A vállalkozás jegyzett tőkéjét augusztusban emelték 3 millióról 6 millió forintra. A cég tulajdonosa a tavaly szeptemberben létrehozott PRIMO Ferenciek Kft.-nek, valamint a még 2012-ben létrehozott PRIMO HOST Kft.-nek is. A PRIMO Kft. tavaly novemberben közvetlenül is beszállt Szatmáry Kristóf mellé tulajdonosként a képviselő badacsontomaji borászati cégébe, a Nimfeum Kft.-be. A cég tavaly 50 millió forintos uniós forrást nyert el, melyből részben tudta fedezni a borászati fejlesztését. Nettó 123 millióért egy szálláshelyet, nettó 148 millióból pedig a borászat épületét húzta fel Badacsonytomajban.