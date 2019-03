Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felújítják a libegőt - könnyebb lesz beszállni

Még idén felújíthatják a közel 50 éves Zugligeti Libegőt - írja az Mfor.hu.

A XII. önkormányzat 2019-es költségvetési terve szerint a Normafa Park rehabilitációja keretében a Libegő felújítására 3,8 milliárd forintot irányoztak elő. A portál megkereste a Hegyvidéki Önkormányzatot, áruljanak el részleteket.

Kiderült, hogy felvonó és hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére szánt 3,8 milliárd forintot a teljes építési beruházásra fordítják. Mindez magában foglalja a meglévő libegő és épületeinek áttervezési és kivitelezési munkáit. A korszerűsítés érinti a kötélpályát, a székek, az oszlopok, az indító és fogadóépületek, a világítási rendszer, az energiaellátás megújítását, fejlesztését is a nyomvonal módosítása nélkül.

A megújuló felvonó négyüléses lesz, a biztonságos, kényelmes be és kiszállás érdekében úgynevezett "lekapcsolt széksorral" közlekedik majd. Ez annyit jelent, hogy a széksor a pályasebességhez képest jelentősen lelassít be- és kiszállásnál. A Libegő fogadóépületei kerékpárosbarát kialakítást kapnak, így a drótkötélpálya bicikli szállítására is alkalmas lesz.

Az átadás 2020 végén, 2021 elején várható.