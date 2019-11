Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fény derülhet Andy Vajna kaszinós adótitkaira is

Az adóhatóságnak a jövőben tájékoztatnia kell a szerencsejátékokért felelős minisztert a kaszinók adótitkairól. Eddig valamiért nem kellett.

A jövőben már Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter is tudni fogja azoknak a kaszinóknak az adótitkait, amelyek megbízható szerencsejáték-szervezőként kaptak koncessziós jogot a kormánytól - derül ki abból a törvénymódosítási javaslatból, amit a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be a parlamentnek. A dokumentum szerint a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló adóhatóságnak kell tájékoztatni a kaszinós adótitkokról a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért is felelős Bártfai-Mager Andreát.

Ebből az is következik, hogy a szerencsejáték-szervezéséért is felelős tárca nélküli miniszter eddig nem látott rá azokra a kaszinós adózási adatokra, amelyek alapján megbízható szerencsejáték-szervezőnek mondhatja magát a koncessziókat elnyerő kaszinós cég. A szerencsejáték-törvény szerint az illetékes miniszter a megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti a koncessziós szerződést. Ehhez megbízható szerencsejáték-szervezőnek kell lenni, aminek lazák a törvényi szabályai: elég, ha az adott cégnek nincsenek jelentős, 500 ezer forintot adótartozásai és nem kapott 5 millió forintnál nagyobb bírságot.

Ezeket az adótitkokat azonban eddig nem kapta meg a miniszter az adóhatóságtól. Nyilvános kaszinós pályázat nem is volt: mind a 11 hazai kaszinó megbízhatósági alapon kapott koncessziót. Így például a januárban elhunyt Andy Vajna cége öt budapesti kaszinót, vagy Rákosfalvy Zoltán a győri, a pécsi és a miskolci kaszinót. Bártfai-Mager Andrea tehát eddig nem látta, de ezentúl látni fogja, hogy a kaszinós cégek adózási szempontból megfelelnek a megbízhatóság szabályainak. Ezek alapján pedig évente beszámol a kormánynak.