Fény derült Mészáros Lőrinc titkolt magángépére

Luxus magángéppel közlekedik Európában Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és bizalmasa, Szijj László, aki egyébként a milliárdos közbeszerzéseket elnyerő Duna Aszfalt tulajdonosa - írja a 24.hu a Célpont pénteki adása alapján.

Több hónapig figyelték a HírTv riporterei annak a magángépnek az útjait, amely az osztrák Cursus Aviation tulajdonában áll és a csatorna állítása szerint egyértelműen kötődik a felcsúti polgármesterhez és az MKB Bankot birtokló üzleti körhöz. Az újságírók azt is lefilmezték, hogy a ferihegyi kisgépes terminálon Mészáros Lőrinc és hozzáköthető üzletemberek a géppel érkeztek vagy éppen azzal indultak.

Az egyik alkalommal a Forrma-1 monacói nagydíjának reggelén indult a gép Cannes-ba. A tévé kamerái rögzítették, amint Mészáros Lőrinc, Szijj László, Tiborcz István és üzlettársa, Paár Attila, valamint a közbeszerzéseken nyertes építőipari vállalkozók kilépnek a VIP-terminálból - írja a 24.hu a tévéműsor alapján.

Az utak sokszor egybe estek a kormányhoz közelálló üzletember külföldi látogatásaival. Ezen a héten kedden, amikor a gép Malagára repült. Ekkor a milliárdos vállalkozó, felcsúti polgármester két csapata az Eszék és a Puskás Akadémia játszott edzőmeccset a spanyolországi város közelében. Egy tavaly augusztusi napon a gép a korzikai Calviban szállt le, két nap múlva innen posztolt a Duna Aszfalt érdekeltségi körében feltűnő Szíjj László felesége.

A repülő osztrák felségjel alatt repül, egy tízéves Bombardier Challenger 605-ös, mely a legkisebb európai repülőtéren is képes leszállni. Így belföldi utakra is alkalmas lehet.

A repülőt egy ismert magángépes cég, az International Jet Managament üzemelteti, de a Célpont információi szerint a gép tulajdonosa egy olyan osztrák cég, amely ahhoz az üzleti csoportosuláshoz tartozik, amely az MKB Bank privatizációjában is részt vett. Amikor Mészáros Lőrinc saját nevén is megjelent a pénzintézetet tulajdonló cégben, a repülős vállalkozást átszervezték a csoport egy másik részében, de így is kiderült, hogy kié a 3 milliárdot érő repülőgép - írja a portálján a csatorna.

Mészáros Lőrinc a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017-es listáján az 5. helyen állt, mintegy 120 milliárd forintra becsült vagyonnal, mindezt úgy, hogy az ő módossága nőtt a legnagyobb mértékben.

A fotó forrása: Hírtv/Célpont.

