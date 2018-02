Ferihegyi-csomaglopások: kiderült, mely járatokon fosztogatnak

Kattintson a cikk megnyitásához

Ha száz évvel korábban jövünk autóversenyt nézi, most nem egy döntött kanyarban tipegnék fel-le attól rettegve, hogy az objektívvel együtt közel kilós Canont odavágom az amerikai autósport egyik legszentebb aszfaltjához, hanem pár mérfölddel odébb rugdosnám a homokot a benzingőzre összegyűlt népsereg bokájára. Nem is akármilyet, Daytona Beach tömött, sűrű homokját, ami jobb szakaszain ma is olyan gumis taposás érzetre, mint a Margit-szigeti futópálya. Nagyjából ennyi adottság kellett, hogy ebből a már századfordulón is menő üdülővárosból mára az USA három autósportos zarándokhelyének egyike legyen. A másik pár megyével arrébb Sebring, a harmadik meg ugye Indianapolis.