Fertőzések és kártevők miatt veszhetnek oda a magyar gyümölcsök, zöldségek

Veszélyben a szőlő a csapadékos időjárás miatt, amely kedvez a lisztharmat és a peronoszpóra kialakulásának, de a cseresznyére már vadásznak a cseresznyelegyek. A paradicsom és a burgonya is ki van téve a fitoflórás fertőzéseknek.

A lisztharmat nem váratlanul, idén is veszélyt jelent a szőlőre, azonban a tartós esők nyomán fellépő folyamatos levélnedvesség és a meleg éjszakák miatt jelenleg a peronoszpóra is fertőzhet. Az eddig lehullott csapadéknak pedig már csak a talajból való kipárolgása is elegendő a burgonyavész vészes gyorsaságú beindulásához, amely betegség akár a paradicsomokat is tönkre teheti - derül ki az Agroinform cikkéből.

A szőlő esetében a szakportál szerzője a védekezést sürgeti: a kén- és a réztartalmú gombaölők mellett felszívódó készítmények használatát is javasolja.

Ha a peronoszpórát emlegetik, akkor a fitoftóra gombára is gondolnunk kell. Közeli rokonok, ugyanazon környezeti feltételek esetén fertőznek. Ez a veszély most a burgonyánál is fennáll - áll a cikkben, amely szerint a burgonya esetében is alkamazhatók a kontakt réztartalmú gombaölők mellé az idén felszívódóak is. A burgonyához hasonló jellegű növény, a paradicsomnál is felléphet ugyanez a gomba, itt paradicsomvésznek hívják. Mivel ezek a zöldségek az év ebben a szakában még kisebbre nőttek, a palánták, növények gyorsabban kiszellőznek, kisebb a kockázat a gombásodásra.

A cseresznyeszemeket már egész biztosan alkalmasnak találják tojásrakásra a cseresznyelegyek, ugyanis közel van a teljes érettségi állapot. Rovarölők használata indokolt lehet, de jövőre a cserjézésnél a korábban érő fajták elvonhatják az ízeltlábúakat.