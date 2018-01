Fertőzött élelmiszer miatt adott ki figyelmeztetést a hatóság

Kattintson a cikk megnyitásához

Tavaly decemberben dobta be a köztudatba legújabb ötletét a Land Rover: kétajtós kupé-SUV-val készülnek. Az ötlet önmagában nem teljesen új, hiszen az Evoque-nak is létezik kétajtós változata. Csakhogy most a felső kategóriában próbálkoznak az SV Coupéval, amelyről itt az első gyári fotó.