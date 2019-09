Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Feszültség a magyar Suzukinál: külföldről kapott felszólítást a cég

A közel 7 millió taggal rendelkező industriAll Europe és az 50 milliós ipari szakszervezeti szövetség, az IndustriAll Global főtitkárai közös levelet küldtek Yoshinobu Abe úrnak, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatójának, amelyben felszólítják: a magyar jogszabályokat és az ILO konvenciókat betartva tegye lehetővé a Vasas tisztségviselőinek a bejutást október 3-án a gyár területére, hogy találkozhassanak az ott dolgozó szakszervezeti tagokkal.

A felszólítást tartalmazó levelet Komjáti Imre tette ki Facebook-oldalára - szúrta ki a Mérce.hu.

Hónapok óta tart a küzdelem: februárban alakult helyi alapszervezete a Vasasnak a gyárban, amelynek azonban titkárát, Szakács Gábort már a megalakulás másnapján elbocsátotta a cég. A szakszervezet a hatályos magyar törvényekre hivatkozva jogi útra terelte az ügyet, a cég viszont azt sem hajlandó elismerni, hogy van egyáltalán alapszervezet a gyárban.

Volt már példa arra, hogy a biztonsági őrök állták útját a szakszervezeti vezetőknek, mondván, nincs tudomásuk az érkezésükről (pedig ezt előzetesen megtették), de olyan is megesett, hogy a dolgozókat inkább egy másik kapun át vitték ki a gyár területéről, hogy ne lássák, ahogy a szakszervezet aktivistái odakint az érdekükben tiltakoznak.

Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke több ízben is részt vett hasonló tiltakozásokon, sőt, oda is láncolta magát a Suzuki-gyár kerítéséhez. A cégnek erre is volt válasza: buszokkal parkoltak az egyedül maradt, kerítéshez láncolt Komjáthi elé, hogy a műszakváltás során a gyárat elhagyó, illetve a gyárba érkező dolgozók ne lássák a demonstráló politikust.

A magyar kormány mindeddig semmit nem reagált érdemben arra, hogy a külföldi cég a magyar munkavállalók jogait folyamatosan csorbítja.