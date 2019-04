Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fidesz-közeli tulajdonosa lehet Puskás csapatának is

Jövő héten új tulajdonosa lehet a Budapest Honvéd futballklubnak. Az üzletet még nem jelentették be, de sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc is lehet a vevő.

A Nemzeti Sport Online több, egymástól független forrásból is úgy értesült, hogy a számos üzletágban - így a távközlésben, az energetikában és az informatikában is - érdekelt metALCOM Zrt.-hez köthető cégcsoport veheti meg a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát és a csapat utánpótlását adó Magyar futball akadémiát George F. Hemingwaytől, aki korábban már többször is elismerte, megfelelő ajánlat esetén hajlandó megválni a klubtól és ezzel együtt a akadémiától.

Az üzletember korábban az NSO-nak úgy fogalmazott, az NB I-es futballklub és az akadémia csak együtt eladó, a kettő értékét 10 millió euróra csülte. Az üzlet anyagi részleteiről nincs információja a lapnak, de úgy tudják, hogy másfél éves előkészítő munka után az adás-vétel a végső stádiumához ért, és bizonyos feltételek teljesülése esetén jövő héten lezárulhat. Megkeresték a hírrel kapcsolatban a metALCOM Zrt. tulajdonosát, Bozó Zoltánt - a 2014-es szentesi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjeként indult -, aki nem kommentálta a hírt.

George F. Hemingway 2006-ban vásárolta meg a Honvéd labdarúgócsapatát, és 2007-ben ő alapította meg a klub utánpótlását képező foci akadémiát. Hemingway időszakában kétszer magyar kupát, egyszer bajnokságot nyert a csapattal. Orbán Viktor miniszterelnök és Hemingway klubtulajdonos novemberben adta át a Honvéd akadémiájának új utánpótlásközpontját.

A csapat mérkőzéseinek otthon, a Bozsik-stadion építési munkálataira kiírt közbeszerzést 11,7 milliárd forintért, közös ajánlattevőként a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. és a West Hungária Bau Kft. nyerte el. Alvállalkozóként a ZÁÉV Építőipari Zrt.-t jelölték meg. Mindhárom cég a kormány stadionépítési lázának nagy haszonélvezői közé tartozik. A magasépítő fővállalkozóként ismert ZÁÉV például Mészáros Lőrinc milliárdos felcsúti üzletember cégének érdekeltségébe került.

Az mfor.hu több forrásból származó értesülése szerint viszont az új tulajdonos nem más, mint a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc. A cégnyilvántartás alapján nem fedezhető fel kapcsolat Bozóék és a Mészáros-birodalom között.