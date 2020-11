Figyelem: januártól változnak a fizetések, alig van már idő az átállásra

Kevesebb mint 60 nap áll rendelkezésére az online kasszát használó magyarországi vállalkozásoknak, hogyha eddig nem tették, most megteremtsék az elektronikus fizetés feltételeit. Az átállás 40-60 ezer kereskedőt, szolgáltatót érint - közölte az OTP Bank.

Ha januártól valaki bankkártyával akar kifizetni egy húszforintos zacskót egy online kasszával rendelkező kereskedőnél, akkor teljesíteni kell a kérését. A bankkártyás fizetést ugyanis tilos hátrányosan megkülönböztetni a készpénzessel szemben, így a boltos nem mondhat nemet. Az azonban tény, hogy a csekély összegű kártyás vásárlásoknál arányaiban magasabbak a kereskedőt terhelő költségek - közölte az OTP.

Ha a kereskedők a POS-terminál költségeitől tartanak, fontos, hogy átlássák, valójában mivel kell számolniuk. Az OTP Banknál igénybe vett terminálok használata három költséget tartalmaz: bankközi díjat, rendszerdíjat és kereskedői díjat. Ezek közül az első kettőt a kártyatársaságok határozzák meg, a harmadikat pedig a hitelintézet. Ez utóbbiban szerepelnek például a tranzakció feldolgozásának, valamint a kötelező kártyatársasági, illetve törvényi előírások betartásának költségei és itt jelenik meg a bank haszna is.

Mennyi az annyi?

Ha egy kisboltban ezer forintért vásárol reggelit a vevő, aki a kasszánál olyan Mastercard logójú betéti kártyájával fizet, amit a kereskedő bankja bocsátott ki, akkor a bankközi díj 0 forint, mivel a kártyát kibocsátó és elfogadó pénzintézet megegyezik. A rendszerdíj két tételből áll. Tranzakcióként 5 forint, valamint a forgalom 0,1333 százaléka, vagyis ezer forint értékű vásárlásnál ez 1,333 forint. A kereskedői díj mértéke 1 százalék, ami ebben az esetben 10 forint. Vagyis az ezer forintos reggelit terhelő költségek kártyás vásárlás esetén 16,33 forintot tesznek ki.

Ha a bankkártyát másik hitelintézet bocsátotta ki, mint a kereskedő bankja, akkor bankközi díj is van, ami 0,2 százalék, vagyis ezer forint után 2 forint. A rendszerdíj ilyenkor is két tételből áll. Tranzakcióként 8 forint, valamint a forgalom 0,1 százaléka, tehát ezer forint értékű vásárlásnál 1 forint. A kereskedői díj mértéke 1 továbbra is 1 százalék, vagyis a példában szereplő esetben 10 forint. A teljes kártyás vásárlás költsége így a kereskedő számára 21 forint.

A POS terminál igénylése előtt érdemes több ajánlatot is összehasonlítani, fontos például megvizsgálni azt is, hogy az adott pénzintézet mekkora piaci részesedéssel rendelkezik kártyakibocsátóként, illetve elfogadóként. Ha ugyanis a kibocsátó és az elfogadó megegyezik, a kereskedőnek nem kell kifizetnie bankközi díjat, ami jelentős megtakarítást jelenthet - mondta Hideg Noémi, az OTP Bank kártyaelfogadói és fejlesztési főosztályának vezetője.

Van, ahol nem így számolnak

A bankok egy része nem bontja tételekre a bankkártyás fizetés kereskedőt terhelő költségeit, hanem egységes, minden tranzakcióra vonatkozó tarifát tüntet fel az ajánlatában. Így a példában szereplő ezer forintos tranzakciót terhelő költségek is más bankoknál mások lehetnek. Előfordulhat, hogy a saját kibocsátású bankkártyák és a más bankok kártyái között nem tesznek különbséget a költségek terén, vagyis nem olcsóbb a kereskedő számára, ha olyan kártyát fogad el, amit a saját bankja bocsátott ki. Ennek a rendszernek az az előnye, hogy jobban átlátható, egyszerűbben kiszámolható a díjazás, a nap végén azonban nagyobb költséggel járhat, mint a részletekre bontott árazás.

A költségek kiszámításánál figyelembe kell venni a terminál bérleti díját is. Az asztali termináloknál kisebb kiadással jár, ha a vállalkozó rendelkezik vezetékes internettel, amihez csatlakoztatni lehet a készüléket. Ebben az esetben plusz kommunikációs költség nem terheli a felhasználót. A GPRS kommunikációval rendelkező, hordozható terminálok (ezekben a telefonokhoz hasonlóan SIM-kártya van) költsége is a kereskedőt terhelheti, hasonlóan az online kasszákhoz. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy vannak-e további, például telepítési, karbantartási, oktatási kiadások - ezek költsége elfogadónként eltérhet.