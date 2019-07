Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Közművek

Magyarországon az utóbbi években kevésbé jellemző az energialopás, de még most is jelentős számban fordulnak elő olyan esetek, amikor szabálytalan beavatkozást történik a hálózaton, az illegális beavatkozás nemcsak anyagi veszteséget okoz a szolgáltatóknak, hanem életeket is veszélyeztet.

Az NKM közölte, szakemberei évente mintegy 400 ezer esetben végeznek helyszíni ellenőrzést ellátási területükön, az áram- és gázfogyasztáshoz kapcsolódó szabálytalanságok számos példájával találkoznak.

Az ellenőrzés helyszíneit egyrészt a számlázási rendszerből kockázatértékelés alapján kiszűrt gyanús esetek, másrészt a bejelentések alapján jelölik ki. Ezen kívül szoros együttműködés van a rendőrséggel, és egyre gyakoribb, hogy az egyik eset elvezet a másikhoz. Nem rég Pécsett bukott meg egy férfi azzal, hogy lopja a közműveket.

Az áramlopásból adódó kisebb-nagyobb anyagi veszteségeket okozó problémák, mint pl. az áramingadozás, kisebb üzemzavar, még a legenyhébb következmények. Az NKM szakemberei ellenőrzéseik során az áram - és gázfogyasztáshoz kapcsolódó szabálytalanságok számos példájával találkoznak. Ezekben a megoldásokban két igazán riasztó jelenség figyelhető meg: egyrészt a bűncselekményt rejtő megoldások térnyerése, illetve az, hogy a barkácsolók az ideiglenes költségcsökkentés érdekében bárki életét hajlandók kockára tenni, még akkor is, ha a szabálytalanul módosított berendezések közelében az áramütés veszélyének saját gyermekeik, családtagjaik és szomszédjaik vannak leginkább kitéve - írják a közleményben.

Az állami közmű cég munkatársai gyakran szembesülnek azzal, hogy a fogyasztó az ellenőrzést próbálja ellehetetleníteni, például nincs otthon. Az ellenőrzést nem lehet elkerülni, ilyen esetben az NKM munkatársai egy következő alkalommal térnek vissza, lehetőség szerint időpontot is egyeztetnek - közölte a szolgáltató.

Arra kérik ügyfeleiket, ha tudomást szereznek a villamoshálózaton vagy a villamos-berendezésekben okozott szándékos rongálásról, szerződésszegő magatartásról, tegyenek bejelentést a 06 62 565 881 telefonszámon, vagy online a www.nkmaram.hu oldalon a Hálózati károkozások bejelentése menüpont alatt.