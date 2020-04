Figyelmeztetést adtak ki: rendkívül veszélyessé vált az emberekre a bezártság

A bezártság miatt többszörösére nőtt az otthoni balesetek száma, országszerte naponta ezrével jeleznek négy fal között bekövetkezett káresetet a biztosítóknál. A szakma a veszélyhelyzet idején a baleseti számok további meredek emelkedésétől tart – közölte a CLB biztosítási alkusz cég.

A járvány miatt sokszorosára nőtt - gyakorlatilag állandósult - a lakásban töltött idő, ami a biztosítók tapasztalata szerint nagyon veszélyes. Hiszen általában még a néhány napos ünnepek alatt is látványosan megugrik az otthoni balesetek száma, ami normál üzemmódban sem kevés: 50 százalékuk a négy fal között következik be - utal a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) által közzétett statisztikára Németh Péter.

A barkácsolás vezeti a listát

A CLB független biztosítási alkusz cég online értékesítési és kommunikációs igazgatója a cég tapasztalatára hivatkozva állítja, az elmúlt 1-2 hónapban máris többszörösére emelkedett a komolyabb otthoni esetek száma. A bejelentések elemzéséből kiderül, hogy ezek mögött első sorban a négy fal között megnövekedett fizikai aktivitások állnak. Hiszen most mindent - vagy legalábbis, amit csak lehet - otthon csinálunk - magyarázza a szakértő. A lakásban történt baleseti feketelistát a barkácsolás vezeti, amely miatt nem ritka a súlyos sérülés sem. Az otthoni sportolás, mint veszélyforrás, az elmúlt hetekben feljött a második helyre, a gyerekbalesetek a harmadik, míg a felnőttek home office-ba áttelepített munkája a negyedik a sorrendben.

A CLB szakértője leszögezi: most, hogy az emberek a vírus miatt hetekre, hónapokra beszorultak a lakásokba, számtalan olyan tevékenység is a négy fal között zajlik, ami egyáltalán nem illik bele a lakás rendeltetésszerű használatába. Éppen ezért hatványozottan veszélyes is - szögezi le a szakértő, aki szerint mindez már az elmúlt hetekben meredeken emelkedő kártérítési esetekből is kiderült.

Az elmúlt hetekben azonban feltűnően sokan jelentettek ingatlanon belül bekövetkezett balesetet családi nyaralókból is - jegyezte meg Németh. Erre is egyértelműen a járvány a magyarázat: sokan a hétvégi házakba húzódtak be, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeknek az ingatlanoknak a többsége még az állandó otthonoknál is alkalmatlanabb a hosszas családi összezártságra. Ráadásul a biztosításuk sem olyan alapos, mint a lakásoké.

Nem mindegy, mi áll a lakcímkártyán

A magyarországi lakóingatlanok nagyobb részére van valamilyen lakás, vagy ingatlan biztosítás - a tudatosság mellett a banki hiteleknek is köszönhetően, mert ahhoz feltétel egy ilyen szerződés -, ám ezeket sem állandó otthon tartózkodásra árazták be, hiszen "békeidőben" a nap nagy részét általában házon kívül töltik az emberek. Míg a legtöbb lakásbiztosításban már baleseti tételek is vannak, az esetleges kártérítést csak azok tudják érvényesíteni, akiknek a lakcím kártyájukon is az szerepel, ahová a biztosítás szól. Kártérítés azonban akkor is jár, ha a baleset máshol történik. Azonban ezek a biztosítások nem túl széleskörűek és a megnövekedett baleseti számok miatt nem várható, hogy fedezni tudnak egy komolyabb baleset miatti bevétel kiesést. Érdemesebb lehet teljes körű baleset biztosítást kötni mellé - magyarázza Németh.

A CLB alkusz cég szakértője szerint talán soha nem volt annyira fontos egy jó lakás-, vagy balesetbiztosítás, mint ezekben a szokatlan időkben. Ám azt is tudja, éppen ez az időszak az, amikor sok ember elveszíti a munkáját, s le kell faragni a kiadásokból. Kár lenne azonban a biztosítással kezdeni, mert "szegény embert még az ág is húzza" alapon éppen ilyenkor történhet egy komolyabb káresemény, vagy baleset miatti hosszabb családi bevételkiesés, amire csak egy jó biztosítás lehet gyógyír. Németh azt javasolja, hogy mindenki vizsgálja át a szerződése tartalmát - már akink van biztosítása -, ellenőrizze például azt, hogy az otthoni balesetbiztosítás szerepel-e benne, s vonatkozik-e az egy háztartásban élő családtagokra is.

Ha ez nem része a szerződésnek, akkor ezt utólag bele kell vetetni, vagy egyszerűen újat kötni, mert az gyakran olcsóbb és a végeredmény egy több mindenre kiterjedő, jobb szerződés lesz. Ezt pedig a legegyszerűbben egy biztosítási alkuszon keresztül, online meg lehet csináltatni. Ez különös fontos akkor, ha a karantén időszakot a nyaralójában, vagy esetleg egy bérelt ingatlanban vészeli át valaki. Utóbbi esetben ugyanis még az is kiderülhet, hogy nincs semmilyen biztosítás az adott ingatlanra. Ez végtelenül kockázatos - szögezi le Németh.