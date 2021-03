Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megtartanak egy ismert magyar zenei fesztivált, júniusról szól a bejelentés

Az elmúlt napokban jelentették be, hogy idén a zamárdi Balaton Sound és a soproni VOLT Fesztivál elmarad. A bama.hu megkereste a Fishing on Orfű sajtósát, Egyedi Pétert, hogy az orfűi zenei fesztivált megtartják, vagy ők is lemondják, hasonlóan a két nagy zenei fesztiválhoz.

A korábbi közleményünk van érvényben, vagyis a mostani terveink szerint az Fishing on Orfűt megtartjuk - mondta a regionális portálnak Egyedi Péter. Idén is elmarad a Volt és a Balaton Sound A mostani elképzelés szerint a fesztivált június 16. és 19. között tartanák meg, amennyiben akkor nem lehetne tömegrendezvényt tartani, egy pótidőpontot is beiktattak, akkor augusztus végén (25-28.) nyitná meg kapuit a Fishing on Orfű. Mint közölték, egy különlegességgel is készülnek. A fesztivál szervezői egy rendkívüli keddi beköltözőnappal kedveskednek június 15-én, vagy augusztus 24-én azoknak, akik egy bérlet árával támogatták a koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt rendezvényüket. A tervek szerint ezen a napon fellépne Lovasi András és Kispál András, Beck Zoli, Bérczesi Robi, a Lázár tesók, valamint az Elefánt tagjaiból álló Szendrői-Tóth duó.