Fogorvoshoz kellene mennie? Itt láthatják el Budapesten és Pest megyében

Sok fogorvosi rendelő bezárt a koronavírus-járvány miatt, mert nem állt rendelkezésükre megfelelő védőfelszerelés. A MindentMent fogászati rendelő azonban összeállított egy listát arról, hogy Budapesten és Pest megyében hol kaphantan mégis segítséget a sürgős ellátást igénylők.

Március 14-én jelentek meg azok a koronavírus-járvány elleni védekezéshez köthető rendeletek, amelyekben egyebek mellett a kormány arról is rendelkezett, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható. Miután többek között mellett ennek következtében rengeteg fogorvosi rendelőnek be kellett zárnia, a betegek tájékozódásának elősegítése céljából a MindentMent fogászati rendelő összegyűjtötte azoknak a budapesti és pest megyei rendelőknek a listáját, amelyek a koronavírus-vészhelyzet ideje alatt is működnek.

Az volt a célunk, hogy megkönnyítsük a betegek tájékozódását és segítsük az ellátás biztonságának megőrzését - mondta Aranyi Rita, a listát készítő és gondozó MindentMent fogászati rendelő igazgatója.

Jelenleg 148 sürgősségi fogászati ellátást nyújtó rendelő szerepel a listán, ebből 103 budapesti, 45 pest megyei fogászat. A rendelők települési, illetve Budapesten kerületek szerinti sorrendben szerepelnek. A listán megtalálhatjuk a rendelők elérhetőségeit, valamint hogy magán- vagy állami finanszírozású az ellátás. A lista folyamatosan frissül - jegyzi meg a közlemény.

Arra ugyanakkor felhívja a figyelmet a közlemény, hogy a koronavírus miatt csak sürgősségi ellátást nyújthatnak a rendelők, szigorú biztonsági szabályok mellett. Ezért minden esetben telefonon vagy e-mailen tájékozódjunk, mielőtt elindulunk - hangsúlyozza Aranyi Rita, a MindentMent fogászati rendelő igazgatója.

A rendelők listája itt érhető el.