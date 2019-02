Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fokozódik a digitális veszély

Tavaly ismét nőtt a magyarországi reklámipar: a több mint hétszázalékos bővülés 260 milliárd forintos árbevételt jelentett. A legdinamikusabban a digitális piac nőtt, 14 százalékkal - és ebből döntő részt hasítottak ki a multinacionális cégek.

Tavaly a 2017-es 11 százalék után szerényebb 7,7 százalékos növekedést mutatott a magyarországi reklámpiac, mint egy évvel korábban, az összbevétel pedig 260 milliárd forintra nőtt. Az iparág lassuló tempójú növekedése mögött az állami médiaköltések fékeződése állhat, a versenypiac ugyanis továbbra is erőteljes növekedést mutat.

A szerdán bemutatott reklámpiaci "tortából" egyre nagyobb részt hasítanak ki a digitális multinacionális vállalatok (Google, Facebook) amelyek a szektor 90,3 milliárdos bevételének már 53-54 százalékát teszik ki. Jogos volt tehát a konferencia résztvevőinek aggodalma, hiszen a globális nagyok nemsokára lenyelhetik a hazai internetes piacot - ráadásul úgy, hogy semmiféle adót és járulékot nem fizetnek magyarországi bevételeik után itthon.

A tavalyi adatok összesítése után az a meglepő helyzet állt elő, hogy a legnagyobb növekedést 2018-ban az outdoor, vagyis a plakátpiac könyvelhette el. A 16 százalékos bővülés éppen csak meghaladja a digitális piac 14-15 százalékos, és a mozireklámok 15 százalékos emelkedését. További meglepetés, hogy a rádiós piac is bővült, mégpedig 9,5 százalékkal - ezt az új országos rádióadó beindulásának tudják be a szakemberek.

A tévés piacon 60,7 milliárdot, a nyomtatott sajtóban 33 milliárdot, a digitális csatornákon pedig 90,3 milliárdot költöttek 2018-ban. Az élbolyban szereplő televíziók bevételei mindössze 1 százalékkal, a print szekcióé pedig 3,5 százalékkal emelkedtek tavaly.

A tavalyi 7,7 százalékos növekedés kisebb csalódást keltett a Revolution konferencia résztvevői között - sokan ugyanis arra számítottak, hogy nem mérséklődik a reklámköltések növekedésének tempója - az ugyanis már öt éve tart. A reklámra fordított pénz a magyar GDP-nek mindössze 0,6 százaléka - az Egyesült Államokban ennek éppen a duplája.

Márpedig jó befektetés a reklám, mert az oda érkező minden egyes forint hat további forintot "fial" - hangsúlyozták többen is. A multik digitális térnyerése mellett a mobil készülékeken elköltött reklámpénzek aránya is jelentősen nőtt, a 90,3 milliárdos digitális "tortának" már a harmada innen ered - illetve oda tart.

A stagnálónak látszó tévés piacot 69 csatorna adatainak összegzésével számolták ki. A 60,7 milliárdos bevétel érdekessége, hogy az állami megrendelések tavaly 11 százalékkal csökkentek, és mindössze 7 milliárd forintra rúgtak.

Meglepő módon nőtt a nyomtatott sajtó árbevétele is, mégpedig 3,5 százalékkal. Még mindig a napilapok a dominánsak: 18 milliárdnyi reklámbevételre tettek szert 2018-ban. Az országban még most is 3000 nyomtatott kiadvány lehet megvásárolni vagy ingyenes lapként elvenni. A nyomtatott média teljes árbevétele - a reklám, a digitális tartalom és a lapárbevétel együtt - tavaly meghaladta a 100 milliárd forintot.