Gáz, állami hitel és ösztöndíj - Szijjártó Azerbajdzsánban tárgyalt

Nagy mennyiségű gáz szállításáról szóló szerződés reményében utazott ismét Azerbajdzsánba tárgyalni Szijjártó Péter külügyminiszter, aki bejelentette azt is, hogy a magyar állami Eximbank százmillió dolláros hitelt ad magyar cégeknek ahhoz, hogy építhessenek az azeriek által visszafoglalt Karabahban, és újabb kétszáz azeri diáknak adnak magyar állami ösztöndíjat magyarországi egyetemekre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bakuban tárgyalt Ceyhun Bayramov azeri külügyminiszterrel.

Szijjártó bakui tárgyalásainak két fontos célja volt, egyrészt a magyar vállalatok részvételének elősegítése a karabahi újjáépítésben, másrészt, hogy közelebb kerüljenek ahhoz a megállapodáshoz, amelynek értelmében Magyarország az évtized közepétől már Azerbajdzsántól is tud gázt vásárolni, biztonságosabbá téve Magyarország gázellátását - írja az MTI.

A miniszter reményét fejezte ki, hogy ebben a térségben is eljön a béke és a nyugalom időszaka, és az újjáépítés gyors és sikeres lesz, mert ez kell ahhoz, hogy azok az emberek, akiket elüldöztek az otthonukból, visszakapják a korábbi életüket.

Hét magyar cégvezetőt vitt magával a miniszter

A miniszter szerint magyar kormány támogatja a magyar vállalatok részvételét a karabahi újjáépítésben, és ehhez pénzügyi háttéret biztosít, a szakértelmet pedig azok a vállalatok adjak, amelyek vezetői elkísérték őt bakui látogatására. Hét olyan vállalat vezetői kísérték el, amelyek az út- és vasútépítés, az építőipar, az állattenyésztés, a mezőgazdasági infrastruktúra, a vízgazdálkodás és a világítástechnika terén rendelkeznek olyan tapasztalatokkal, kapacitásokkal és nemzetközi referenciákkal, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy az újjáépítésben fontos szerepet kapjanak. A magyar állami Eximbank ehhez százmillió dolláros hitelkeretet hozott létre.

Szijjártó bakui tárgyalásai alkalmával konzultált Ilham Aliyev azeri elnökkel, aki elmondta, hogy hatalmas beruházásokra kerül sor az elkövetkező 2-2,5 esztendőben. Ha ebben a magyar cégek részt tudnak venni, az óriási potenciált jelentene számukra - mondta a miniszer.

Magyarország nagy mennyiségű azeri gázt vásárolna



Közép-Európában, így Magyarországon is a gázellátás-biztonság mindig is kritikus fontosságú kérdés volt, és a tavalyi év végére új realitás jött létre azzal, hogy elkészült a déli gázfolyosó, amely a kaukázusi térségből, Azerbajdzsánból gázt szállít Európába. Ezzel új gázszállítási forrás és útvonal nyílik meg, és Magyarország az idei év végétől már fizikailag is össze lesz kötve ezzel a déli gázfolyosóval, mert addigra megépül a görög és a bolgár gázvezetékrendszereket összekötő interkonnektor, Magyarországon pedig megépül az a vezeték, amely összeköti majd a magyar-szerb határt a magyar vezetékrendszerrel. Magyarországnak az az érdeke, hogy ezen az új útvonalon gázt tudjon vásárolni - mondta az MTI szerint a külügyminiszter.

Ezer plusz kétszáz azeri tanulmányait fizeti a magyar állam Szijjártó Péter bakul látogatásán együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Diplomáciai Akadémia és az ADA Egyetem között diplomácia képzési együttműködésről Hafiz Pashayevvel, az ADA Egyetem rektorával. Örömtelinek nevezte, hogy nagyon népszerű a magyar egyetemeken felajánlott kétszáz ösztöndíj az azeri diákok számára, és idén 907 pályázat érkezett - írta az MTI. A magyar állam eddig összesen mintegy ezer azeri diáknak adott ösztöndíjat magyarországi felsőoktatási egyetemekre.



A bakui tárgyalópartnerek arról tájékoztatták Szijjártó Pétert, hogy Azerbajdzsánban, amely a világ egyik legjelentősebb földgázvagyonával és -tartalékával rendelkezik, arra törekszenek, hogy növeljék a kitermelést, ami lehetővé teszi Magyarország számára, hogy legkésőbb az évtized közepétől, de inkább 2023-24-től nagy mennyiségű azeri gázzal számolhasson. A Magyar Villamos Művek és a Socar azeri állami olajtársaság már megkezdte a tárgyalásokat a csővezetékes szerződéses kapcsolatok felépítéséről, hogy mire a kitermelés lehetővé teszi, a jogi keretek már adottak legyenek a gázvásárláshoz.

Türkmenisztáni gázt is vásárolnánk

Szijjártó Péter gratulált tárgyalópartnerének, Ceyhun Bayramovnak ahhoz, hogy aláírta a türkmén-azeri megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy Európa irányába Türkmenisztánból is érkezhessen gáz. Ez Magyarország számára óriási lépés, mert azt jelenti, hogy a déli gázfolyosón nemcsak Azerbajdzsánból, hanem Türkmenisztánból érkező gázt is lehet majd vásárolni - közölte a magyar miniszter.