Folyamatosan rúgják ki az embereket a Magyar Postától

Akárcsak korábban, úgy ezúttal is főleg az adminisztratív területekről küldik el az embereket a Magyar Postától. Egymást követik a csoportos leépítések, miközben hatalmas a munkaerőhiány is az állami vállalatnál.

Már javában tart az újabb leépítés a Magyar Postánál, amit az állami vállalat február közepén jelentett be. "A Magyar Posta Zrt. 2019. február 18-án jelentette be, hogy tavasszal csoportos létszámleépítés hajt végre, mintegy 300 fővel csökkenti az irányítási-adminisztratív területen az állomány létszámát. A leépítés március elsejével megkezdődött, és még folyamatban van" - közölte a Napi.hu-val a vállalat. A leépítés az irányítási és adminisztratív területeken történik, vagyis azokat a szervezeti egységet nem érinti ez a döntés, ahol létszámhiány van.

A szakszervezetek véleményét is kérdeztük a leépítésről, de hivatalosan nem akartak nyilatkozni. A Postás Szakszervezet oldalán nem találtuk nyomát a történteknek. Az állami társaságnál összesen több mint 29 ezer ember dolgozik, de folyamatosak az elbocsátások: például tavaly októberben is végrehajtottak egy 100 fős csoportos leépítést. "A Posta célja a postai szolgáltatások minőségének javítása a vállalat hatékony, gazdaságos működtetése mellett, ehhez elkerülhetetlen a vállalat szervezeti hatékonyságának növelése, az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítése, ami létszámleépítéssel is jár" - közölte a vállalat.

Ezzel párhuzamosan hatalmas létszámhiánnyal is küzd az állami cég: legalább 200-300 embert azonnal fel tudna venni kézbesítő, postai ügyintéző vagy gépkocsivezető pozícióba Szerencstől Szombathelyig, de Budapesten is rengeteg a betöltetlen állás. Pedig átlagosan 10 százalékos az idei bérfejlesztés a március elején aláírt bérmegállapodás szerint. Szakszervezeti forrásaink szerint azonban a túlterheltség miatt így is sokan távoznak a cégtől.

