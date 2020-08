Folytatódik a Spar újítási hulláma

Áruházanként megközelítőleg félmilliárd forintot fordított a Spar két üzletegysége teljes korszerűsítésre. A homlokzati megújításhoz komplex beltéri átalakítás társult, amely során mindkét áruházban egy új SPAR to Go is helyet kapott, valamint önkiszolgáló gyorskasszák segítik a bevásárlást. A jövőben is folytatják a boltok átalakítását és fejlesztését, sőt 20-22 franchise-üzletük nyílhat jövőre.

Alsópáhokon és Őrmezőn is felújította két üzletét most a Spar Magyarország, melyet a vásárlóerő-növekedésével és a változó vásárlói elvárásokkal indokoltak. Bővebb és a speciális táplálkozási igényeket is kiszolgáló árukínálatot ígér a cég, valamint a két boltban már a SPAR enjoy. konyhakész kényelmi termékei is elérhetővé váltak. Nagy bejelentést tett a Spar Magyarország A Balaton közelében fekvő Zala megyei üdülőfalu, Alsópáhok lakói és a településen pihenő vendégek augusztus 27-től kereshetik fel újra a Hévízi utca 18. szám alatti Spar szupermarket áruházat. A több mint 452 millió forintos beruházásnak köszönhetően a bejárati portál és így a homlokzat, valamint az átjárhatóbbá tett belső tér is teljesen megújult. Az őrmezei lakóövezet Spar szupermarkete közel 562 millió forintból újult meg. A Budapest XI. kerület, Balatoni úton található, teljesen korszerűsített szupermarketet augusztus 27-én bocsátották a vásárlóközönség rendelkezésére. Pénteken adták a Spar Magyarország 200. franchise-üzletét Kunhegyesen. Ennek kapcsán a lánc kommunikációs vezetője, Maczelka Márk elmondta: jövőre is folytatnák a terjeszkedést partnereikkel, 20-22 ilyen üzletet nyitnának.