Folytatódik a távolsági buszjáratok ritkítása - Székesfehérvár és Esztergom a soros

Augusztus 20-ától megváltozik a Volánbusz Székesfehérvár és Esztergom térségét a fővárossal összekötő autóbuszjáratainak menetrendje. A Budapest és Székesfehérvár között közlekedő buszjáratok többsége megszűnik. Az utasokat a vasútra terelik. A főváros és Esztergom között naponta 30 percenként közlekednek a vonatok.

A Volánbuszt is irányító MÁV Zrt. közleménye szerint folytatódik a vasúti és közúti személyszállítási menetrendek harmonizációja.

A Budapest-Székesfehérvár (30a) és a Budapest-Esztergom (2-es) vasútvonal több százmilliárd forintnyi beruházással teljesen megújult az elmúlt években, modern FLIRT motorvonatok közlekednek, sűrűbben járnak és gyorsabbak lettek a vonatok, fejlődött az utastájékoztatási rendszer, valamint sok helyen P+R és B+R parkolók várják az autóval vagy kerékpárral az állomásokra érkezőket - sorolja a MÁV a vélt előnyöket.

Augusztus 20-tól a Budapest és Székesfehérvár között közlekedő autóbuszjáratok többsége megszűnik, a vonatokhoz Székesfehérváron az eddigieknél több buszjárat csatlakozik: napközben óránként, csúcsidőben 30 percenként közlekednek autóbuszok a vasútállomás és az autóbusz-állomás között. A két város között továbbra is közlekedő autóbuszjáratokon pedig érvényesek a Budapest-Székesfehérvár viszonylatú vasúti bérletek.

A székesfehérvári elővárosi szakasz fejlesztése révén a csatlakozó, Székesfehérvár-Veszprém-Boba vasútvonal menti Várpalotán, Veszprémben, Ajkán, valamint ezek fővárosi összeköttetésében is módosul a buszközlekedés. Erről részletesen a Volánbusz honlapján és utastájékoztatási felületein informálódhatnak az utasok.



Augusztus 1-jétől megszűnt a Budapest és több Zala megyei város közötti, közvetlen autóbuszjáratok többsége, erről bővebben itt olvashat.

A vonatok Budapest és Esztergom között egész nap 30 percenként közlekednek, csúcsidőszakokban jellemzően kétegységnyi FLIRT motorvonattal.

Augusztus 20-tól Esztergomban átadják az új buszpályaudvart a korábban felújított vasútállomás mellett. Az új vasúti-autóbuszos átszállóhely a régi, Simor János utcai állomás feladatainak átvétele mellett biztosítja a vasúti és közúti közlekedési módozatok közötti gyors és zökkenőmentes átszállás lehetőségét is.

Ezzel együtt változik a térség regionális autóbusz-menetrendje is: augusztus 20-tól a vasúti menetrenddel összehangoltan közlekednek a buszok Leányváron, Piliscsabán, Piliscséven, Pilisvörösváron, Solymáron, Esztergom vasútállomáson és részben már Dorogon is. A menetrendváltással összefüggésben Tatabánya, Tata, Oroszlány, Komárom és Zsámbék környékén további kisebb módosításokat vezet be az autóbuszos társaság - olvasható a közleményben.

A Pilisi medencében vasúti csatlakozást biztosító buszjáratok indulnak Pilisvörösvár, Pilisszentiván és Solymár térségében, továbbá jóval sűrűbben indulnak az Árpád híd és Pilisborosjenő között közlekedő buszok is, melyek közül csúcsidőben több az Aranyvölgyi úton közlekedik, közvetlen metrókapcsolatot biztosítva az ott élőknek is. Új járatok közlekednek hétvégente Pomáz-Pilisszentkereszt-Dobogókő-Esztergom, Kórház vonalon is.